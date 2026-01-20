 Tres mujeres mueren por ataque armado en zona 18
Nacionales

Tres mujeres mueren por ataque armado en zona 18

Entre las víctimas hay una adolescente que estaba embarazada.

., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Tres mujeres murieron como resultado de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada en el sector 3 frente al lote 348, en el asentamiento Nueva Jerusalén, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una balacera que se había registrado en ese sector y había dejado personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en la vía pública a tres mujeres, dos de ellas menores de edad, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Al evaluarlas, se determinó que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a la Policía Nacional Civil, que envió personal para resguardar la escena.

Al lugar también se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias respectivas e iniciar con las investigaciones del caso.  

Menores de edad entre las víctimas

Un portavoz de la institución de socorro detalló que familiares de las víctimas se hicieron presentes a la escena del crimen y las identificaron como:

  • Astrid Abigail Marroquín Barrios, de 25 años de edad.
  • Dinora Marroquín Choy, de 15 años.
  • Jennifer Lucero Alonso Aquino, de 16 años, quien tenía cuatro meses de gestación.

