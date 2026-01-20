Piden reforzar seguridad en centros de justicia

El presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero Paz, dio a conocer este martes 20 de enero que se enviaron oficios a los Ministerios de Gobernación y de Defensa Nacional para que brinden seguridad perimetral en los centros de justicia ubicados a nivel nacional.
Según explicó el magistrado, el pasado lunes se llevó a cabo una sesión extraordinaria de pleno para abordar temas relacionados con la seguridad, tomando en cuenta la jornada violenta que vivió el país el pasado fin de semana y que ha generado la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil.
En la referida reunión también participó personal de seguridad del OJ y, tras analizar la situación del país, se determinó enviar las solicitudes a las referidas carteras para que se refuercen los controles en alrededores de las sedes de justicia.
"Exactamente a las 10:00 horas (se dio la reunión) con respetables magistrados donde justamente se tocó el tema de la seguridad institucional. Estuvimos con los asesores y el director de seguridad institucional para coordinar los temas", explicó.
Mencionó que ayer se decretó un día de descanso para personal administrativo y solo quedaron funcionando los Juzgados de Turno, pero desde hoy ya están laborando normalmente y, en ese sentido, se hicieron las coordinaciones para que coadyuven prestándoles ese tipo de protección en los diferentes juzgados de la república, incluyendo los de la capital.
Sumado a esta gestión, el Organismo Judicial puso en marcha otras acciones para resguardar a su personal, por lo que hoy se pudo observar a algunos trabajadores portando chalecos antibalas y cascos para resguardar sus vidas.
Cierran alrededores de sedes policiales
Las fuerzas de seguridad implementaron este martes, 20 de enero, un operativo en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala que incluye el cierre de áreas aledañas a las sedes de la Policía Nacional Civil como medida de resguardo. Esto ocurre luego de los hechos violentos que cobraron la vida de 10 agentes.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que algunos de los puntos donde se aplicaron estos cierres para proteger las instalaciones policiales y de Gobierno se encuentran en las zonas 1 y 7.