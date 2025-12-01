 Presidencia del Organismo Judicial: Convocan a sesión extraordinaria
Nacionales

Presidencia del Organismo Judicial: Convocan a sesión extraordinaria

Los magistrados se reunirán esta semana para conocer si hay consensos para realizar la elección.

CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png,
CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png / FOTO:

El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, convocó para esta semana a sesión de pleno extraordinaria para verificar si existe consenso para que se pueda llevar a cabo la elección del presidente del Organismo Judicial (OJ) para el período 2025-2026.

