El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, convocó para esta semana a sesión de pleno extraordinaria para verificar si existe consenso para que se pueda llevar a cabo la elección del presidente del Organismo Judicial (OJ) para el período 2025-2026.
Nacionales
Presidencia del Organismo Judicial: Convocan a sesión extraordinaria
Los magistrados se reunirán esta semana para conocer si hay consensos para realizar la elección.
- por Nancy Alvarez
- 12:46, Dic 01 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.