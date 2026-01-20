Posible amenaza de bomba en Torre de Tribunales

Las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro llevan a cabo un proceso de verificación en el interior de la Torre de Tribunales, donde este martes 20 de enero se reportó una supuesta amenaza de bomba.
El personal de la Policía Nacional Civil (PNC) acudió al lugar para darle seguimiento a esta situación y, por medio de los binomios K-9, verifica el interior del edificio para confirmar o descartar la posible presencia de algún artefacto explosivo.
Uno de los agentes caninos que lleva a cabo las labores de rastreo es "Ciro", quien llevó a cabo un recorrido por diferentes áreas de la sede del Organismo Judicial ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, sin que hasta ahora se haya tenido algún hallazgo.
Además, elementos de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para aplicar los protocolos correspondientes en estos casos y como medida de prevención por posibles emergencias.
"Nos encontramos de prevención con dos ambulancias y una motobomba, esto a solicitud del Organismo Judicial", explicó Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Agregó que también se tienen más de 10 ambulancias listas para desplazarse hacia este lugar, en caso de ser necesario.
Mientras se lleva a cabo la inspección correspondiente, la sede de justicia fue evacuada y permanece resguardada por elementos del Ejército de Guatemala, que mantienen seguridad perimetral junto con las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, no se tienen detalles del origen de esta supuesta amenaza, que surge dos días después de que se dieron ataques simultáneos contra las fuerzas de seguridad, en el marco de los cuales murieron 10 agentes de la PNC.
Solicitan refuerzo de seguridad en centros de justicia a nivel nacional
El presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ), Carlos Lucero Paz, dio a conocer este martes 20 de enero que se enviaron oficios a los Ministerios de Gobernación y de Defensa Nacional para que brinden seguridad perimetral en los centros de justicia ubicados a nivel nacional.
Según explicó el magistrado, el pasado lunes se llevó a cabo una sesión extraordinaria de pleno para abordar temas relacionados con la seguridad, tomando en cuenta la jornada violenta que vivió el país el pasado fin de semana y que ha generado la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil.
En la referida reunión también participó personal de seguridad del OJ y, tras analizar la situación del país, se determinó enviar las solicitudes a las referidas carteras para que se refuercen los controles en alrededores de las sedes de justicia.