 Traslado de líderes pandilleros a sector aislado en zona 18
Nacionales

Trasladan a líderes pandilleros a sector aislado en el Preventivo de zona 18

Entre los reos trasladados se encuentra el hermano de alias "el Lobo", conocido como "el Bloki".

Foto con fines ilustrativos
Capturan en Honduras a policía, presunto cabecilla de pandilla de Barrio 18- / FOTO:

Autoridades confirmaron este martes, 20 de enero, que tres líderes de la pandilla del Barrio 18 fueron trasladados desde la cárcel Fraijanes II hacia un sector aislado del Centro de Detención Preventiva para Varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Esto ocurre luego de los incidentes que se dieron el fin de semana en diferentes cárceles, que incluyeron la toma de rehenes y daños a las instalaciones de los centros de detención. También después de la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como resultado de ataques simultáneos atribuidos a las pandillas.

De acuerdo con la información compartida, entre los privados de libertad trasladados se encuentra Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias "El Bloqui", hermano de Aldo Dupie Ochoa, conocido como "El Lobo", uno de los máximos líderes del referido grupo delictivo.

Los otros pandilleros que desde ahora permanecen en áreas de aislamiento son Rudy Francisco Alfaro Orozco, alias "el Smurf"; y Ángel Aroldo Cú Mejicanos, alias "el Inquieto".

Las investigaciones revelaron que los tres reos podrían estar vinculados en la coordinación de los ataques armados cometidos contra las fuerzas de seguridad.

Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad confirmaron que fue retomado el control en el centro carcelario Fraijanes II.

Ataques simultáneos contra policías

Al menos 14 policías fueron atacados con armas de fuego el pasado domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado. Diez de ellos perdieron la vida y cuatro resultaron heridos y continúan hospitalizados.

Debido a la ola de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León declaró un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue ratificada por el Congreso de la República ante la situación que enfrenta el país.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

