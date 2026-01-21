Momento exacto de balacera tras persecución en zona 1

Un video que circula en redes sociales ha generado fuerte impacto al mostrar una persecución policial que terminó en un enfrentamiento armado durante la madrugada del martes 20 de enero, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, documentan el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptan a dos hombres que se movilizaban en motocicleta, luego de varios disparos.
De acuerdo con información de las autoridades, el incidente se originó en la 15 avenida y 3a. calle de la zona 1, cuando agentes de la PNC mantenían un puesto de registro. En ese punto, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso a la señal de alto, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras del sector.
En el video, con una duración aproximada de 25 segundos, se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego, así como el desplazamiento acelerado de autopatrullas policiales. Como medida preventiva, varias calles fueron cerradas temporalmente, en un contexto marcado por recientes ataques contra agentes policiales.
La persecución concluyó cuando los agentes lograron interceptar a los motoristas tras realizar varios disparos. Ambos hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego.
Identifican tripulantes de la motocicleta
Elementos de Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un ataque armado en la llamada "Avenida de los Árboles", por lo que varias ambulancias se movilizaron hacia el lugar.
Paramédicos confirmaron que dos personas presentaban heridas de bala y las identificaron como Edwin Geovanni Sánchez Escobar, de 58 años, y Carlos Humberto López Azurdia, de 20. Ambos fueron trasladados bajo fuerte resguardo policial a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Las autoridades no han ampliado detalles sobre el caso ni sobre la situación legal de los involucrados.