 Resultados del Estado de Sitio tras ataques contra PNC
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

"Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas", aseguró el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con respecto al combate de las maras.

Operativos en las calles de la Ciudad de Guatemala en el marco del Estado de Sitio, 21 de enero de 2026., PNC
Operativos en las calles de la Ciudad de Guatemala en el marco del Estado de Sitio, 21 de enero de 2026. / FOTO: PNC

El Gobierno de Guatemala dio a conocer este miércoles, 21 de enero, los resultados preliminares que se tienen derivado de la implementación de operativos combinados de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, entre otras acciones, en el marco de la vigencia del Estado de Sitio declarado a nivel nacional.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo indicó que las primeras 48 horas de la implementación de esta medida han sido detenidos 23 integrantes de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y que los esfuerzos se mantienen por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que desde la noche del pasado domingo 18 hasta el lunes 20 de enero han sido detenidas 293 personas, incluidos los pandilleros y personas vinculadas con los asesinatos de agentes de la PNC. De igual forma, fue abatido un presunto agresor de las fuerzas de seguridad.

Además, el funcionario indicó que se tiene registro de 37 armas incautadas y 205 motocicletas recuperadas y 73 vehículos recuperados. Y reiteró que se mantendrán las acciones para combatir a los grupos criminales y la delincuencia en general.

"Vamos a realizar todos los operativos y acciones tendientes a desarticular a estas bandas criminales. Esto no nos va a detener. Esto no nos va a amedrentar", agregó Villeda haciendo referencia a que, tras la pérdida de vidas de 10 agentes de PNC, se mantendrán los esfuerzos contra estos grupos delictivos.

Reiteran combate frontal a las pandillas

El Ejecutivo ha señalado en múltiples ocasiones que no está dispuesto a pactar con grupos criminales ni concederles privilegios que solicitan y que, según lo manifestado por el ministro de Gobernación, en otros tiempos estaban acostumbrados a tener.

"No tenemos absolutamente nada que negociar y su respuesta (de las pandillas) ha sido un ataque artero, traicionero y cobarde contras las fuerzas de seguridad del Estado que nos ha causado 10 bajas", mencionó.

En este contexto, el ministro aseguró que "la convicción y el norte" que tiene la actual administración es que se van a utilizar todos los recursos del Estado "para arreglar esta situación de una vez por todas". Misma que, según afirmó, debió haberse enfrentado hace mucho tiempo, pero que, en su opinión, no se hizo porque muchos tenían temor al desgaste político que esto pudiera tener para el gobierno de turno. "Nosotros no pensamos en réditos políticos, sino en hacer lo correcto por nuestro país", enfatizó.

Por su parte, Arévalo indicó que, aunque reconocen que persisten los desafíos en materia de seguridad y en el proceso para retomar el control de las cárceles, no van a detenerse. "Porque esta es una lucha fundamental, porque es la lucha por la recuperación de la justicia y la paz en nuestro país", puntualizó.

