 Interrupciones de tránsito en la capital por colisiones
Nacionales

Colisiones causan interrupciones del tránsito en la capital

Uno de los accidentes se registró en la Avenida Petapa.

Uno de los vehículos involucrados en el accidente en la avenida Petapa, zona 12 capitalina., PMT capitalina/Montejo
Uno de los vehículos involucrados en el accidente en la avenida Petapa, zona 12 capitalina. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Una serie de accidentes de tránsito que se presentó en horas de la madrugada de este jueves, 22 de enero, impactó directamente en la movilidad vehicular en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que se mantuvo interrumpida la circulación como consecuencia de una colisión ocurrida en la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12. En el hecho se vieron involucrados los conductores de una camioneta y un vehículo de transporte pesado.

Preliminarmente se informó que el incidente no dejó personas heridas, pero sí múltiples daños materiales. Los vehículos accidentados permanecían bloqueando parcialmente el tramo.

"La PMT capitalina acciona para habilitar tramo de ingreso a la ciudad", aseguró Amílcar Montejo, portavoz de la institución.

Por aparte, se dio a conocer que un camión y un automóvil colisionaron en el anillo Periférico y 6ª avenida de la zona 2. El hecho tampoco dejó personas heridas. Los agentes de tránsito se encuentran en el lugar para realizar las gestiones correspondientes y habilitar el tramo de la Calle Martí para facilitar el paso de los usuarios.

Vehículos averiados

Entre otros incidentes reportados esta mañana, la PMT indicó que un bus que presentaba fallas mecánicas se quedó varado en el bulevar San Rafael y 1ª calle, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

"Se agiliza el tránsito en el sector afectado y se realiza la coordinación para el retiro del obstáculo", dijo Montejo.

Un cabezal también presentó problemas en su sistema mecánico y permanecía sobre uno de los carriles de la "Bajada del Águila", en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico. Las autoridades coordinaron una grúa para retirar el obstáculo.

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
