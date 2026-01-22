 Bomberos controlan conato de incendio en mercado La Terminal
Nacionales

Bomberos controlan conato de incendio en mercado La Terminal

El fuego se inició en el vertedero de esta área comercial.

Compartir:
Los cuerpos de socorro lograron controlar el incendio en el basurero del mercado La Terminal., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos de socorro lograron controlar el incendio en el basurero del mercado La Terminal. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una emergencia se generó en horas de la madrugada de este jueves, 22 de enero, en el mercado La Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, pues se inició un incendio en el área del vertedero que amenazaba con propagarse.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados a través de su línea telefónica con respecto a la presencia de columnas de humo y fuego en este sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades.

"Se tuvo conocimiento de que se estaba incendiando el basurero del mercado, por lo que fueron destacados elementos de Estación Central, quienes acudieron con camiones contra incendios", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Añadió que el personal realizó un rastreo en la zona y pudo constatar que se estaba originando un principio de incendio, por lo que se procedió a atacar el fuego para evitar más riesgos. El mismo fue extinguido con aproximadamente 250 galones de agua y de esta manera se pudo controlar antes de que se propagara a otras áreas.

No se reportaron personas heridas derivado del conato de incendio que se dio este día en uno de los puntos donde se mantiene alta actividad comercial a diario, pues los avisos sobre lo que ocurría y la intervención de los socorristas fue oportuna.

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos