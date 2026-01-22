Bomberos controlan conato de incendio en mercado La Terminal

Una emergencia se generó en horas de la madrugada de este jueves, 22 de enero, en el mercado La Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, pues se inició un incendio en el área del vertedero que amenazaba con propagarse.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados a través de su línea telefónica con respecto a la presencia de columnas de humo y fuego en este sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades.
"Se tuvo conocimiento de que se estaba incendiando el basurero del mercado, por lo que fueron destacados elementos de Estación Central, quienes acudieron con camiones contra incendios", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.
Añadió que el personal realizó un rastreo en la zona y pudo constatar que se estaba originando un principio de incendio, por lo que se procedió a atacar el fuego para evitar más riesgos. El mismo fue extinguido con aproximadamente 250 galones de agua y de esta manera se pudo controlar antes de que se propagara a otras áreas.
No se reportaron personas heridas derivado del conato de incendio que se dio este día en uno de los puntos donde se mantiene alta actividad comercial a diario, pues los avisos sobre lo que ocurría y la intervención de los socorristas fue oportuna.