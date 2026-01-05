Incendio consume locales en mercado La Terminal

Un incendio de grandes proporciones se registró en horas de la madrugada de este lunes, 5 de enero, en el mercado La Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Varios locales fueron consumidos por las llamas.
Las columnas de humo y fuego que se observaban desde los alrededores del punto afectado captaron la atención de los comerciantes y vecinos, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los socorristas.
Los cuerpos de socorro determinaron que, por causas no establecidas, el fuego se inició en el área de Carnes y Mariscos, y se extendió a varios de los comercios ubicados en este sector.
Los equipos de los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios trabajaron de manera conjunta para hacerle frente a esta situación. Atacaron el fuego desde distintos puntos e hicieron ingresos a locales que permanecían cerrados para poder eliminar los focos del incendio.
"Se tuvo que utilizar entradas forzadas para poder acceder al interior de los locales, ya que todos estaban cerrados con candados, pasadores o persianas", dijo Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Agregó que esa situación, así como el diseño de la infraestructura del mercado, complicaron la labor, ya que los callejones son muy estrechos y había demasiado humo. Esto llevó a que los socorristas tuvieran que utilizar equipo de respiración y ventiladores para poder hacer la dispersión del humo y controlar el fuego.
Asimismo, compartió que más de 2 mil galones de agua fueron necesarios para finalmente poder controlar en un 100 por ciento el incendio.
Pérdidas millonarias
Tras varios minutos de trabajo, las entidades de socorro confirmaron la liquidación del incendio y procedieron a cumplir con el resto del protocolo correspondiente para este tipo de casos, incluyendo las labores de enfriamiento.
"Con autorización de los propietarios, se realizó una revisión de más de 50 locales y se determinó que el fuego consumió 10 de estos espacios. El resto fueron abiertos para hacer ventilación y enfriamiento, pues el calor y humo se habían concentrado en estos locales", dijo el portavoz.
Asimismo, reveló que el incendio no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Según explicó, las pérdidas ascienden a cifras millonarias, pues a los comerciantes se les quemó todo su material y equipo y, sobre todo, su materia prima.