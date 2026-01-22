Cierre vial por accidente de motorista en zona 12

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente al mediodía de este jueves, 22 de enero, en la calzada Atanasio Tzul y 43 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Por causas no establecidas, el conductor de una motocicleta perdió el control del manubrio cuando circulaba por el referido tramo y esto generó que impactara contra un árbol.
Al notar que había una persona lesionada tras este percance vial, los transeúntes solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales, que de inmediato coordinaron el traslado de unidades de emergencia al sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre el área de la banqueta a un hombre que presentaba múltiples golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlo, constataron que había fallecido.
"Se le brindó soporte vital, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales debido a politraumatismo", dijo un portavoz del cuerpo de socorro.
De acuerdo con la información compartida, la víctima mortal de este accidente no pudo ser identificada. Solo se estableció que tenía aproximadamente 45 años de edad.
Cierre vehicular
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil que colocaron la cinta respectiva en el perímetro del espacio donde permanecía el cuerpo del motorista y la motocicleta donde viajaba. De esta manera, permanecieron resguardando el área hasta la llegada de fiscales del Ministerio Público.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que de manera temporal hay dos carriles bloqueados en esta área, específicamente en el tramo que conduce hacia la zona 21.
Llamado a la prevención
Luego de referirse al trágico deceso de este conductor, el funcionario municipal hizo un llamado a respetar las normas viales, conducir con precaución y evitar viajar a exceso de velocidad, así como no invadir el crucero.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.