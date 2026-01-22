 Fallece una bebé tras incendio en su hogar en Sacatepéquez
Nacionales

Fallece una bebé tras incendio en su hogar en Sacatepéquez

Otra menor de cinco años resultó gravemente herida y continúa hospitalizada.

Compartir:
Dos menores resultaron con quemaduras tras un incendio en una vivienda en San Juan Alotenango., Bomberos Municipales Departamentales
Dos menores resultaron con quemaduras tras un incendio en una vivienda en San Juan Alotenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Dos menores de edad resultaron gravemente heridas en el marco de un incendio estructural ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en el callejón conocido como Los Gatitos del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Una de ellas perdió la vida posteriormente, mientras se encontraba hospitalizada.

La emergencia se registró en horas de la mañana del pasado miércoles 21 de enero. Los elementos de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales de varias estaciones acudieron al lugar para poder controlar el fuego.

El personal trabajó por varios minutos con el fin de sofocar las llamas y evitar que continuaran propagándose. Asimismo, procedió al rescate de dos niñas, de 1 año y medio y de 5 años de edad, quienes sufrieron quemaduras en distintas partes de su cuerpo debido a que se encontraban dentro de la residencia cuando ocurrió el incidente.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que se les brindó asistencia prehospitalaria a las afectadas y posteriormente las trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, donde quedaron internadas.

"Este triste suceso nos recuerda la importancia de la seguridad en el hogar, especialmente cuando hay menores de edad presentes. Es fundamental evitar dejar a los niños solos, y siempre tomar las precauciones necesarias para prevenir accidentes", expresaron los bomberos que acudieron para atender la emergencia en San Juan Alotenango.

Fallecida en el hospital

El departamento de Comunicación del Hospital de Antigua Guatemala informó que, tras ser ingresadas a ese centro asistencial, posteriormente las pacientes heridas en el incendio fueron remitidas al hospital Roosevelt para continuar con su tratamiento,

De acuerdo con la información compartida, la bebé presentaba quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Mientras tanto, la niña de 4 años tenía quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.

Las autoridades hospitalarias confirmaron que la menor de un año falleció debido a la gravedad de las quemaduras y por el humo tóxico que inhaló al quedar atrapada en el inmueble en llamas.

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos