Fallece una bebé tras incendio en su hogar en Sacatepéquez

Dos menores de edad resultaron gravemente heridas en el marco de un incendio estructural ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en el callejón conocido como Los Gatitos del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Una de ellas perdió la vida posteriormente, mientras se encontraba hospitalizada.
La emergencia se registró en horas de la mañana del pasado miércoles 21 de enero. Los elementos de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales de varias estaciones acudieron al lugar para poder controlar el fuego.
El personal trabajó por varios minutos con el fin de sofocar las llamas y evitar que continuaran propagándose. Asimismo, procedió al rescate de dos niñas, de 1 año y medio y de 5 años de edad, quienes sufrieron quemaduras en distintas partes de su cuerpo debido a que se encontraban dentro de la residencia cuando ocurrió el incidente.
Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que se les brindó asistencia prehospitalaria a las afectadas y posteriormente las trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, donde quedaron internadas.
"Este triste suceso nos recuerda la importancia de la seguridad en el hogar, especialmente cuando hay menores de edad presentes. Es fundamental evitar dejar a los niños solos, y siempre tomar las precauciones necesarias para prevenir accidentes", expresaron los bomberos que acudieron para atender la emergencia en San Juan Alotenango.
Fallecida en el hospital
El departamento de Comunicación del Hospital de Antigua Guatemala informó que, tras ser ingresadas a ese centro asistencial, posteriormente las pacientes heridas en el incendio fueron remitidas al hospital Roosevelt para continuar con su tratamiento,
De acuerdo con la información compartida, la bebé presentaba quemaduras de primer y segundo grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Mientras tanto, la niña de 4 años tenía quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo.
Las autoridades hospitalarias confirmaron que la menor de un año falleció debido a la gravedad de las quemaduras y por el humo tóxico que inhaló al quedar atrapada en el inmueble en llamas.