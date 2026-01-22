Mujer herida en aparente intento de asalto en zona 12

Una mujer resultó herida en el marco de un hecho de violencia ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 22 de enero, en la 14 avenida del bulevar Liberación, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, a pocos metros de una estación de los bomberos Municipales.
Mientras los guatemaltecos iniciaban una nueva jornada con actividades laborales y estudiantiles, de repente el sonido de las detonaciones de los disparos que realizaron desconocidos generó alarma en los transeúntes.
Los ciudadanos se percataron de que personas que viajaban en un vehículo tipo camioneta de color blanco habían sido agredidas, por lo que se comunicaron con los cuerpos de socorro para pedir apoyo ante la posibilidad de que los tripulantes estuvieran heridos.
Al percatarse de lo ocurrido, y tomando en cuenta que la estación de los Bomberos Municipales se encontraba a pocos metros, de inmediato se hicieron presentes los técnicos en urgencias médicas al lugar.
Los paramédicos constataron que dentro del carro atacado se encontraba únicamente la conductora del mismo y procedieron a evaluarla para determinar si estaba herida, ya que las balas habían impactado en la estructura del automóvil.
"Se pudo establecer que la paciente tenía lesiones en distintas partes del cuerpo que fueron causadas por esquirlas de vidrio. Asimismo, presentaba crisis nerviosa, por lo que se le brindó la asistencia correspondiente", explicó un portavoz de la entidad dedicada a la atención de emergencias.
Posible intento de asalto
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, brindó información con respecto al hecho de violencia ocurrido en el bulevar Liberación y detalló que en el área se mantiene presencia de los cuerpos de socorro.
Asimismo, mencionó que el incidente armado se habría dado en el marco de un intento de asalto a la mujer que conducía el automóvil que quedó con los vidrios destruidos por los disparos.
Hasta el momento, se desconocen mayores detalles con respecto a cómo habría ocurrido el ataque. Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar para iniciar con las averiguaciones y darle seguimiento al caso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7