 Mujer herida en aparente intento de asalto en zona 12
Nacionales

Mujer herida en aparente intento de asalto en zona 12

El hecho de violencia ocurrió frente a una estación de bomberos ubicada en el bulevar Liberación.

Compartir:
Una mujer resultó heridas tras un hecho de violencia ocurrido en el bulevar Liberación., Bomberos Municipales
Una mujer resultó heridas tras un hecho de violencia ocurrido en el bulevar Liberación. / FOTO: Bomberos Municipales

Una mujer resultó herida en el marco de un hecho de violencia ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 22 de enero, en la 14 avenida del bulevar Liberación, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, a pocos metros de una estación de los bomberos Municipales.

Mientras los guatemaltecos iniciaban una nueva jornada con actividades laborales y estudiantiles, de repente el sonido de las detonaciones de los disparos que realizaron desconocidos generó alarma en los transeúntes.

Los ciudadanos se percataron de que personas que viajaban en un vehículo tipo camioneta de color blanco habían sido agredidas, por lo que se comunicaron con los cuerpos de socorro para pedir apoyo ante la posibilidad de que los tripulantes estuvieran heridos.

Al percatarse de lo ocurrido, y tomando en cuenta que la estación de los Bomberos Municipales se encontraba a pocos metros, de inmediato se hicieron presentes los técnicos en urgencias médicas al lugar.

Los paramédicos constataron que dentro del carro atacado se encontraba únicamente la conductora del mismo y procedieron a evaluarla para determinar si estaba herida, ya que las balas habían impactado en la estructura del automóvil.

"Se pudo establecer que la paciente tenía lesiones en distintas partes del cuerpo que fueron causadas por esquirlas de vidrio. Asimismo, presentaba crisis nerviosa, por lo que se le brindó la asistencia correspondiente", explicó un portavoz de la entidad dedicada a la atención de emergencias.

Posible intento de asalto

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, brindó información con respecto al hecho de violencia ocurrido en el bulevar Liberación y detalló que en el área se mantiene presencia de los cuerpos de socorro.

Asimismo, mencionó que el incidente armado se habría dado en el marco de un intento de asalto a la mujer que conducía el automóvil que quedó con los vidrios destruidos por los disparos.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles con respecto a cómo habría ocurrido el ataque. Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar para iniciar con las averiguaciones y darle seguimiento al caso.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos