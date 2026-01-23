Postuladora del TSE: Criterios de evaluación para aspirantes

La comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomó este viernes, 23 de enero, su sesión permanente con el fin de continuar definiendo la metodología de trabajo y diversos temas relacionados con el proceso de selección de candidatos que integrarán la nómina final.
Entre los puntos abordados se encuentra el análisis de la propuesta de análisis y aprobación de perfil de candidato. También quedó definida la guía para la elaboración del currículum vitae, donde se tomarán en cuenta los méritos académicos, profesionales y éticos como la honorabilidad, rectitud, honradez e integridad. Asimismo, los méritos de proyección humana, que son aspectos relacionados con la vocación de servicio.
De igual forma, los comisionados elaboraron la tabla de gradación, en la que se incluyeron aspectos valorados hasta alcanzar los 100 puntos, divididos en los siguientes rubros: 35 puntos para factores académicos, 55 puntos para factores profesionales, 10 puntos para proyección humana.
"Agradezco a la comisión previo a continuar con el desarrollo de nuestra agenda. Quiero mencionar que todos los puntos ordinarios conocidos han sido aprobados por unanimidad. Se ha conocido en el pleno y se ha aprobado", dijo Walter Mazariegos, el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y quien preside la postuladora, tras exponer los puntos avalados durante la jornada.
Aspirantes deberán presentar video
Entre los puntos que se incluyeron en los factores éticos, se indicó que se solicitará un video de entre 2 y 4 minutos de duración en el que el aspirante deberá explicar lo que haría si fuera electo para ocupar el puesto de magistrado en el TSE. Esta grabación estará accesible al público en general.
En cuanto a las características de este material, se indicó que debe estar en formato MP4 y deberá observarse al profesional indicando su nombre, profesión y número de colegiado. También expresar su compromiso demostrable con el estado de derecho e indicar su motivación personal para participar, así como su visión ante el Tribunal Supremo Electoral.
Análisis de expedientes
La postuladora finalizó la reunión de hoy luego de dejar listos los formatos para evaluar a los profesionales que participen y anunció que se estaría reuniendo nuevamente el jueves 29 de enero, después de que ya se hayan recibido los expedientes de los aspirantes.
La convocatoria para los candidatos se oficializó hoy y las fechas de recepción de papelería van desde el 25 al 28 de enero de 2026.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.