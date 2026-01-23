Hondureño muere tras ataque en zona 1

Un ciudadano hondureño perdió la vida tras resultar herido en el marco de un hecho de violencia que se registró en horas de la noche del pasado jueves, 22 de enero, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se indicaba que en la 16 calle y 5ª avenida del referido sector se encontraba una persona con lesiones y que necesitaba ser atendida.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato a este punto para verificar lo que ocurría y, a su llegada, constataron que había un hombre lesionado después de ser atacado con arma blanca.
"Presentaba heridas en la región del cuello y, pese a que los socorristas intentaron restablecer sus signos vitales, se confirmó su fallecimiento en el lugar. Tras ello, se notificó a las autoridades correspondientes para el seguimiento respectivo", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
La víctima fue identificada como José Dalí Gutiérrez, de 25 años, de nacionalidad hondureña, según la información compartida a los socorristas por un hombre que estaba en el lugar de los hechos y aseguró ser su amigo.