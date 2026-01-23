Investigación de TSE sobre posible acarreo electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera, dio a conocer que en los últimos años se han detectado casos de "acarreo" de personas para que pueden actualizar su residencia en otro municipio con el objetivo de que en el próximo proceso electoral voten por una determinada propuesta, una acción que, a decir del magistrado, es ilegal.
Ante esta situación, el magistrado indicó que la Inspectoría General ya ha iniciado investigaciones y, aunque no reveló los lugares exactos para no alertar a quienes están haciendo esa práctica, dijo que se han detectado casos en Petén, Zacapa, Suchitepéquez, Quiché y Jutiapa, entre otros
Ayer finalizó la fecha para poder cambiar la residencia electoral y este viernes, 23 de enero, Aguilera se refirió al tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde compartió que en la mencionada jornada se tuvo afluencia masiva a nivel nacional.
Indicó que el hecho de que se hizo la publicidad para el tema de la actualización también generó mucha participación de personas que aun no se habían empadronado. En ese sentido, solo ayer se contabilizaron 13 mil nuevos empadronamientos y 28 mil 500 actualizaciones de residencia electoral.
"Pero durante todo el año se tiene que ver todos los datos para tener un informe oficial de cuántas personas actualizaron su residencia electoral de un municipio a otro", explicó.
Con respecto al tema del aparente "acarreo", el entrevistado dijo que se tienen varias denuncias e incluso se han iniciado varias investigaciones porque se debe recordar que, dependiendo del tamaño del municipio y la cantidad de personas inscritas en el padrón de esa localidad, una elección puede ganarse por una cantidad mínima de votos.
Explicó que lo que el tipo de práctica en el que ciertas personas se cambian de jurisdicción sin ser real el motivo, que es su reubicación domiciliar, sino que lo hacen porque alguien se lo pide, técnicamente se llama transhumancia electoral y enfatizó que este tipo de práctica puede cambiar el resultado de una elección municipal.
"Nosotros, efectivamente, hemos detectado varios casos de oficio al momento de generar los reportes de residencia electoral. Por ejemplo, vimos casos que llegaban grupos de personas diciendo que querían actualizar residencia electoral a un municipio. Llegaban en un bus, eran grupos que llegaban, por ejemplo, 30 personas de una comunidad y todos querían cambiar a otro municipio su residencia electoral", relató.
Según el magistrado, en algunos casos comentaban que les habían ofrecido alguna dádiva en pago por hacer este trámite.