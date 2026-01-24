 Adolescente muere por accidente en ruta al Atlántico
Nacionales

Adolescente muere por accidente en ruta al Atlántico

Se registra fuerte congestionamiento vehicular de la zona 18 a la zona 6 debido a un percance.

Autoridades investigan las causas del accidente de motocicleta., Amílcar Montejo.
Autoridades investigan las causas del accidente de motocicleta. / FOTO: Amílcar Montejo.

Por causas que aún se investigan, un menor de edad falleció en el kilómetro 6 de la carreta al Atlántico durante la tarde de este sábado (24/01/2026), en un accidente de motocicleta. Bomberos Municipales atendieron la emergencia, después de varios llamados de auxilio, y confirmaron que la adolescente de 17 años ya no contaba con signos vitales.

Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, reportó que el accidente mortal causa congestionamiento en la referida carretera, en el sentido que va de la zona 18 hacia la zona 6.

Montejo anunció que por el accidente "hoy no se instalará carril reversible de zona 6 para colonia Los Pinos zona 18". Añadió que varios agentes de la Policía MT también llegaron al área para asistir a las autoridades que trabajan en este tramo de la carretera al Atlántico.

El comunicador indicó que, por el accidente, hay una reducción de carriles por parte de Policía Nacional Civil (PNC), tras la muerte de motorista en este tramo de ruta El Atlántico, área de la zona 18.

Montejo añadió que también hay congestionamiento en la Calle Martí, con dirección hacia la zona 18, por las personas que pasa observando el accidente de tránsito que ocurrió en el sentido contrario.

