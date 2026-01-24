Adolescente muere por accidente en ruta al Atlántico

Por causas que aún se investigan, un menor de edad falleció en el kilómetro 6 de la carreta al Atlántico durante la tarde de este sábado (24/01/2026), en un accidente de motocicleta. Bomberos Municipales atendieron la emergencia, después de varios llamados de auxilio, y confirmaron que la adolescente de 17 años ya no contaba con signos vitales.
Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, reportó que el accidente mortal causa congestionamiento en la referida carretera, en el sentido que va de la zona 18 hacia la zona 6.
Montejo anunció que por el accidente "hoy no se instalará carril reversible de zona 6 para colonia Los Pinos zona 18". Añadió que varios agentes de la Policía MT también llegaron al área para asistir a las autoridades que trabajan en este tramo de la carretera al Atlántico.
El comunicador indicó que, por el accidente, hay una reducción de carriles por parte de Policía Nacional Civil (PNC), tras la muerte de motorista en este tramo de ruta El Atlántico, área de la zona 18.
Montejo añadió que también hay congestionamiento en la Calle Martí, con dirección hacia la zona 18, por las personas que pasa observando el accidente de tránsito que ocurrió en el sentido contrario.
Triple colisión en ruta Interamericana
Mientras tanto, autoridades de tránsito del municipio de Mixco reportaron que una triple colisión ocurrió sobre el kilómetro 25 de la carretera Interamericana, en dirección hacia el Oriente.
Según imágenes desde el lugar de los hechos, un camión, una motocicleta y un carro particular chocaron por causas que se desconocen.
Al lugar acudieron agentes de la PMT de Mixco, aunque no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales en la colisión.
En este sector de la Ciudad de Guatemala también se reportó fuerte congestionamiento vial, por la reducción de un carril con destino hacia el occidente.