Capturan a 4 adultos y remiten a 5 menores en Jutiapa

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) confirmaron la captura de un presunto terrorista de la Mara Salvatrucha, durante un allanamiento en la aldea Las Tunas, del departamento de Jutiapa, este sábado (24/01/2026). Asimismo, la entidad policial reportó que en total fueron detenidos cuatro adultos y cinco menores de edad fueron remitidos a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.
Según los indicios proporcionados por las fuerzas de seguridad, el hombre señalado de ser terrorista de la Mara Salvatrucha es apodado "El Coche", quien fue sorprendido en posesión de drogas.
El ente de seguridad describió que dentro del inmueble allanado en Las Tunas, Jutiapa, también se localizó nueve bolsas con mariguana, 508 colmillos con cocaína, cuatro pesas digitales, trece municiones calibre 9 milímetros y 25 envoltorios con piedras de crack.
En el lugar también incautaron trece teléfonos celulares y más de Q6,000 en efectivo, producto de la venta al menudeo. Los adultos capturados fueron llevados al juzgado de turno local, mientras que los menores fueron trasladados a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal.
Más operativos en Jutiapa
En otro allanamiento, agentes acudieron al barrio Cerro Colorado, del departamento de Jutiapa donde reportaron la remisión de un menor de 16 años, alias "El Colocho". Según el reporte de las autoridades, el detenido también es integrante del mismo grupo delictivo al que pertenece "El Coche".
La PNC describió que el menor es señalado por la distribución de droga en el referido barrio. Para esos efectos, le fue decomisada una bolsa de tipo mariconera, donde se le encontraron 31 bolsitas con mariguana y 11 colmillos con cocaína.
En el caso de la aldea Las Tunas, el detenido fue identificado como Miguel Ángel Ruiz, de 33 años, quien poseía dos apodos, el ya descrito y otro que las autoridades señalaron como "El Chino".