Automovilista choca contra maquinaria al no respetar cierre

Por causas que aún se investigan, el conductor de un automóvil invadió una obra pública y chocó su vehículo en contra de maquinaria que era protegida por un cierre vial en el municipio de Villa Nueva. Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que el responsable del accidente decidió escapar del lugar tras el incidente.
Quevedo narró que el área en la que se realizaban trabajos de reparación estaba debidamente cerrada y señalizada. Sin embargo, el chofer del carro no respetó los separadores en el lugar y fue a dar directamente con la maquinaria pesada.
En el lugar no se reportaron personas heridas. Sin embargo, las imágenes mostraron que el carro siniestrado sufrió serios daños en la parte frontal y posiblemente esa fue la razón por la que fue abandonado en el lugar.
El comunicador contó a Emisoras Unidas Digital que posiblemente el accidente ocurrió por exceso de velocidad. Quevedo tampoco descartó que el responsable haya estado bajo los efectos de bebidas embriagantes.
"La señalización por los desvíos en los trabajos de la 10a. avenida zona 5 es muy explícita, se recomienda conducir con la precaución necesaria respetando las señales de tránsito", resaltó la PMT de Villa Nueva.
Más incidentes viales en Villa Nueva
Las autoridades viales señalaron que también dan apoyo a los trabajos de bacheo que se desarrollan en la ruta departamental 16 (RD-16), con dirección a Bárcenas. Los agentes pidieron manejar con responsabilidad por el área y atender las señales que se instalaron.
Durante la madrugada, los uniformados también apoyaron al conductor de un vehículo por desperfectos mecánicos en el kilómetro 26 de la RD-16, con dirección a Milpas Altas.
Se recomienda transitar con precaución y atender la señalización del sector", reiteraron.