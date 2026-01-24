Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITUR

El estand de Guatemala ganó el premio a la mejor representación en la categoría de país durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) celebró este logro durante este sábado (24/01/2026) destacando el trabajo que realizan para proyectar una imagen como destino turístico único, moderno y muy hospitalario.
Los organizadores de la FITUR 2026 destacaron que el estand de Guatemala fue "un trabajo bellísimo hecho con tres elementos, que son: glifos mayas, los hilos de los textiles y una pirámide que esta hecha con las pantallas".
Sofía Alonso, representante de la Institución Ferial de Madrid (FEMA Madrid), destacó tres elementos en el estand de Guatemala, porque el mismo mostró glifos mayas, hilos de los textiles y una pirámide enorme hecha a base de pantallas.
Desde nuestro punto de vista: minimalista, pero muy acogedor, que representa las tradiciones de Guatemala, de forma contemporánea y que a nosotros nos ha vendido el país", subrayó Sofía Alonso.
En más noticias de turismo consulte: ¿A dónde ir? Estas son algunas recomendaciones para un fin de semana largo
Propósito del INGUAT en la FITUR 2026
Harris Withbeck, director general del INGUAT, aseguró que "para Guatemala es un tremendo honor", al referirse al galardón otorgado en Madrid, España. "Recibir este reconocimiento, en este momento en que el destino esta trabajando mucho para cambiar la imagen que existe sobre Guatemala", expresó.
Este reconocimiento refleja el esfuerzo por proyectar a Guatemala como destino único, moderno y muy hospitalario. Creamos un espacio que integró la tecnología, con la conexión hacia el pasado, y con la calidez de la hospitalidad guatemalteca, para crear una experiencia única y muy acogedora", agregó Withbeck.
El director del INGUAT añadió que esta participación de Guatemala en la FITUR 2026 y el reconocimiento otorgado les empuja a seguir elevando la vara, "para siempre dar lo mejor de Guatemala, lo mejor del turismo, lo mejor de nosotros ante el mundo".