 Incidente armado deja dos fallecidos y dos heridos en zona 3
Incidente armado deja dos fallecidos y dos heridos en zona 3

Durante la noche, desconocidos dispararon en contra de cuatro hombres de los que dos quedaron fallecidos en la zona 3 capitalina.

El incidente armado ocurrió en contra de cuatro personas, que según algunas versiones, fueron llevadas al lugar para ser ejecutadas.
El incidente armado ocurrió en contra de cuatro personas, que según algunas versiones, fueron llevadas al lugar para ser ejecutadas. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios confirmaron que durante la noche del pasado sábado ocurrió un incidente armado en contra de cuatro personas sobre la 26 calle y 0 avenida de la zona 3 capitalina. Como resultado, dos hombres fallecieron en el lugar y otros dos resultaron heridos.

Técnicos en urgencias médicas dieron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron hacia le emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Por el momento no hay una hipótesis oficial de lo ocurrido de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) o del Ministerio Público (MP).

Sin embargo, vecinos en el lugar señalaron que los hombres agredidos fueron hallados atados de pies y manos por los cuerpos de socorro. Algunas versiones no descartaron que las víctimas hayan sido llevadas a al lugar para ser ejecutadas.

Imágenes compartidas por testigos evidenciaron que los cadáveres y los heridos llevaban lazos en las manos y en los pies. Sin embargo, las autoridades investigan lo ocurrido en este sector de la zona 3 de la capital, para dar información oficial.

Hombre fallecido en la ruta al Atlántico

En otra emergencia cubierta por los Bomberos Voluntarios se confirmó la muerte de un hombre en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico por accidente de tránsito. De ese mismo punto, técnicos en urgencias médicas dieron los primeros auxilios a una segunda víctima de sexo masculino que fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Según los datos proporcionados por los rescatistas, ambas personas se accidentaron en el referido tramo, cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

El hombre fallecido fue identificado como José Abraham González Tista, de 23 años. Asimismo, el lesionado es Ulises Zacarías de 37 años, indicaron los rescatistas.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la PNC para resguardar el escenario del accidente y peritos del MP para realizar los trámites de ley para el levantamiento de la víctima mortal.

