Presentan amparo contra la Comisión de Postulación para TSE

Representantes de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este sábado (24/01/2026) para presentar un recurso de amparo en contra de la Comisión de Postulación para elegir aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los denunciantes, incluyendo al diputado Orlando Blanco, argumentaron que los comisionados omitieron el requisito de finiquito en el procedimiento en la convocatoria y en los instrumentos para el proceso de elección de aspirantes a magistrados del TSE.
Blanco explicó que "el acto reclamado es la omisión que hizo la Comisión de Postulación, en la convocatoria correspondiente y en los actos que ellos aprobaron, del requisito que para nosotros es fundamental, de la constancia transitoria de reclamaciones que extiende la Contraloría General de Cuentas, el llamado finiquito".
El congresista, quien se hizo acompañar del exparlamentario Aldo Dávila, agregó que para ellos esa acción es incoherente y un retroceso en la evolución histórica. "El hecho de que no se esté solicitando -el finiquito- a quienes se postulan para el TSE", agregó.
Cuestiona argumentos de la Postuladora del TSE
El congresista argumentó que el tema del finiquito "es una discusión ya superada, por la sociedad guatemalteca y que se dio hace más de 10 años". Agregó que en el pasado la sociedad en su conjunto dijo que a toda persona que se postulara, uno de los requisitos era que presente su requisito.
"No entendemos la razón por la que la comisión tomo esa decisión. Hemos escuchado algunos argumentos anacrónicos, arcaicos y desfazados de la realidad y nos parece que una constancia que extiende la CGC es fundamental para garantizarnos que las personas que lleguen a estos cargos tengan las características de idoneidad correspondientes", agregó.
"Entendemos que haya alguna complicación, porque también el tema de los finiquitos, en algún momento, ha sido sujeto de algunas presiones políticas, para dejar fuera a algunas gentes que se postulan a algunos cargos, pero esa es responsabilidad de la CGC", indicó.
"La Comisión de Postulación debe velar porque las personas que lleguen ahí sean las más idóneas", aseveró el parlamentario.