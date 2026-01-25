 Iniciativa busca que el trámite de antecedentes sea gratis
Nacionales

Iniciativa busca que la emisión de antecedentes sea gratis

El proyecto de ley 6696 pretende que el trámite y emisión de antecedentes penales y policiacos no tenga ningún costo.

Compartir:
Foto: Ministerio de Gobernación
Actualmente, el costo para tramitar estos documentos es de Q30 cada uno. / FOTO: Archivo.

Diputados del Congreso de la República presentaron la iniciativa de ley 6696 denominada "Ley de Gratuidad en la Emisión y Actualización de Antecedentes Penales y Policiacos". El congresista, Juan Carlos Rivera, explicó que el proyecto propone que estos servicios estén disponibles las 24 horas, todos los días del año.

Rivera añadió que la iniciativa también busca que se puedan tramitar los documentos todo el tiempo en las plataformas digitales, tomando en cuenta que en la actualidad este servicio únicamente está disponible en días hábiles.

El parlamentario también consideró que la situación actual de este trámite de antecedentes hace más difíciles los procedimientos legales. Con base a ese dato, el funcionario indicó que también busca que el proceso sea totalmente en línea y sin costos.

Hemos presentado esta iniciativa de ley porque consideramos que las personas que están en búsqueda de un empleo tienen necesidades económicas y no es posible que gasten en busca de sus antecedentes penales y policiacos para demostrar que son personas honradas y honestas", argumentó el diputado.

El congresista opinó que no se deben cancelar costos adicionales, cuando los guatemaltecos ya han pagado impuestos y el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil (PNC) tienen presupuestos suficientes para sufragar los gastos de emisión de estos documentos.

En otras noticias: Realizan operativos en "Vuelta de la Calavera" de Canalitos.

Realizan operativos en “Vuelta de la Calavera” de Canalitos

Agentes de la PNC registran personas y vehículos en este sector de la zona 24 capitalina.

Antecedentes penales y policiacos totalmente digitales

El parlamentario añadió que en la iniciativa propusieron que los trámites sean netamente digitales, porque eso también hace que los guatemaltecos tengan un ahorro económico en el Organismo Judicial y en la PNC.

"También estamos requiriendo que la PNC enlacen sus sistemas para que la actualización de los mismos sea en línea", añadió Rivera.

La iniciativa también busca que las personas que cumplan una condena también reciban una actualización los antecedentes de forma inmediata.

Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Localizan carro supuestamente usado en ataques contra PNCt
Nacionales

Localizan carro supuestamente usado en ataques contra PNC

03:25 PM, Ene 25
Los Patriots tumban a los Broncos y van al Super Bowl LXt
Deportes

Los Patriots tumban a los Broncos y van al Super Bowl LX

05:20 PM, Ene 25
Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informa ONGt
Internacionales

Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informa ONG

03:56 PM, Ene 25
¡No te pierdas el Festival del Aguacate! Aquí todos los detallest
Farándula

¡No te pierdas el Festival del Aguacate! Aquí todos los detalles

09:42 AM, Ene 25

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos