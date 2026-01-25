Iniciativa busca que el trámite de antecedentes sea gratis

Diputados del Congreso de la República presentaron la iniciativa de ley 6696 denominada "Ley de Gratuidad en la Emisión y Actualización de Antecedentes Penales y Policiacos". El congresista, Juan Carlos Rivera, explicó que el proyecto propone que estos servicios estén disponibles las 24 horas, todos los días del año.
Rivera añadió que la iniciativa también busca que se puedan tramitar los documentos todo el tiempo en las plataformas digitales, tomando en cuenta que en la actualidad este servicio únicamente está disponible en días hábiles.
El parlamentario también consideró que la situación actual de este trámite de antecedentes hace más difíciles los procedimientos legales. Con base a ese dato, el funcionario indicó que también busca que el proceso sea totalmente en línea y sin costos.
Hemos presentado esta iniciativa de ley porque consideramos que las personas que están en búsqueda de un empleo tienen necesidades económicas y no es posible que gasten en busca de sus antecedentes penales y policiacos para demostrar que son personas honradas y honestas", argumentó el diputado.
El congresista opinó que no se deben cancelar costos adicionales, cuando los guatemaltecos ya han pagado impuestos y el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil (PNC) tienen presupuestos suficientes para sufragar los gastos de emisión de estos documentos.
Antecedentes penales y policiacos totalmente digitales
El parlamentario añadió que en la iniciativa propusieron que los trámites sean netamente digitales, porque eso también hace que los guatemaltecos tengan un ahorro económico en el Organismo Judicial y en la PNC.
"También estamos requiriendo que la PNC enlacen sus sistemas para que la actualización de los mismos sea en línea", añadió Rivera.
La iniciativa también busca que las personas que cumplan una condena también reciban una actualización los antecedentes de forma inmediata.
Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM.