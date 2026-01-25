 Realizan operativos en "Vuelta de la Calavera" de Canalitos
Agentes de la PNC registran personas y vehículos en este sector de la zona 24 capitalina.

Durante el procedimiento, la PNC realiza registros ciudadanos y solicitud de solvencias., PNC de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad continuaron con las acciones de prevención en el marco del Estado de Sitio vigente en el territorio nacional e instalaron un puesto de registro en el sector conocido como la "Vuelta de la Calavera", en la aldea Canalitos, zona 24 capitalina.

El Subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Nilson Najarro Chinchilla, informó que en ese sector realizan el registro de ciudadanos y también verifican los vehículos de dos y cuatro ruedas que circulan por el lugar, para prevenir la delincuencia.

Las acciones emprendidas en este sector de Canalitos, zona 24, tienen el propósito de contrarrestar la delincuencia, explicó Najarro. Asimismo, contó que en los procesos de inspección solicitan la solvencia de los ciudadanos que son sometidos al registro ciudadano.

"Nuestra misión es proteger y servir", aseguró el Subinspector de la PNC, al compartir que en este lugar cuentan con el apoyo del Ejército de Guatemala.

Mientras tanto, agentes de la comisaría 16 de la PNC reportaron la captura de un hombre en la 5a. avenida y 4a. calle de la zona 1 de Mixco, por realizar disparos sin causa justificada. La entidad de seguridad precisó que el detenido estaba bajo efectos de licor y fue identificado únicamente como Óscar, de 42 años.

Pese a que contaba con licencia de portación de armas de fuego, la PNC le decomisó una pistola calibre 9 milímetros con el referido documento y con 27 municiones.

En Villa Nueva, las autoridades también detuvieron a Elmer, de 43 años, por llevar una escopeta de manera ilegal. Según las denuncias, estaba amenazando a los transeúntes e intentó darse a la fuga.

Esta captura se ejecutó en el sector 1 de la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva. Agentes de la comisaría 14 fueron los encargados del operativo.

