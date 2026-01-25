Localizan carro supuestamente usado en ataques contra PNC

Durante un procedimiento policial en la colonia Guajitos, zona 21, la Policía Nacional Civil (PNC) encontró un automóvil que supuestamente fue utilizado en los ataques armados que se cometieron contra agentes policiales el pasado domingo. "La lucha contra las organizaciones terroristas sigue dando resultados, ahora se ha ubicado vehículo con indicios que lo vinculan a un ataque armado contra agentes", describió la PNC, durante este domingo (25/01/2026).
Según el reporte policial, el automotor fue usado por quienes agredieron a las autoridades el pasado 18 de enero. Los uniformados confirmaron que el carro fue encontrado en la 4a. avenida "A" de la colonia Guajitos.
La PNC indicó que en este sector de la zona 21 opera una clica de la organización terrorista del Barrio de 18. Añadieron que entre las acciones también coordinaron la llegada de fiscales del Ministerio Público (MP) para las diligencias respectivas.
La PNC solicitó el apoyo "de los buenos guatemaltecos con denuncias e información". Resaltaron que los datos proporcionados servirán para continuar con las investigaciones.
Ponemos a la orden el 110 y 1561 de Crime Stoppers", afirmaron.
Detalles del carro que la PNC ubicó en Guajitos
En imágenes compartidas por la PNC se constató que el carro es un sedán de cuatro puertas de color blanco, identificado con las placas P-296 DMK. El carro fue encontrado parqueado en el citado lugar, por lo que la PNC cerró el paso de los vehículos.
En un video de la PNC se muestra que el procedimiento está a cargo de elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Al lugar fue llevada una grúa de la PNC para las acciones de ley.
La entidad policial aseguró que estas acciones se ejecutan como parte de los procedimientos por el Estado de Sitio decretado por el Gobierno de Guatemala.