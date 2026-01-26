 Incautan explosivo a presunto integrante del Barrio 18
Incautan explosivo a presunto integrante del Barrio 18

El sospechoso es un ciudadano nicaragüense que fue detenido en San Miguel Petapa.

El nicaragüense detenido en San Miguel Petapa tenía en su poder un explosivo.
El nicaragüense detenido en San Miguel Petapa tenía en su poder un explosivo.

Las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, 26 de enero, la captura de un presunto pandillero que portaba un artefacto explosivo. El operativo se llevó a cabo en un sector de Villa Hermosa II, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se dio en el marco de un allanamiento realizado por investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), en coordinación con fiscales del Ministerio Público y personal del Ejército de Guatemala.

El sospechoso fue identificado como Óscar Danilo Munguía Lumbi, de 40 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, quien es presunto integrante de la pandilla de la pandilla del Barrio 18, clasificada como grupo terrorista.

"El presunto terrorista, al momento de verse descubierto, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue neutralizado inmediatamente por los agentes de la PNC", explicó un portavoz de la institución de seguridad.

Agregó que dentro del inmueble también se localizó un altar de la "Santa Muerte" y un listado con nombres de posibles víctimas de extorsión.

La PNC aseguró que el trabajo que realiza en conjunto con el Ejército en contra de terroristas, pandilleros, sigue dando resultados y reiteró su compromiso con mantener los esfuerzos en esa línea para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De igual forma, la institución instó a los guatemaltecos a colaborar con su denuncia a través de las líneas 110, de la PNC, o comunicándose al 1561 de Crime Stoppers.

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El congreso aprobó con 145 votos la iniciativa de ley 5692 de reformas al Código Penal con el Fondo de Revisión incluido.

Otras detenciones

Las fuerzas de seguridad informaron que, en el marco de un allanamiento en la aldea El Riachuelo, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a un hombre de 22 años y a una mujer de 23, a quienes les incautaron 152 piedras de crack, una bolsa con la misma droga, cinco bolsas con marihuana y otros indicios.

Mientras tanto, un hombre de 25 años fue capturado en Champerico, Retalhuleu, sindicado de extorsión en grado de complicidad. El sospechoso es requerido por un juzgado de Coatepeque Quetzaltenango. En ese lugar también fueron capturados dos hombres de 19 y 28 años por llevar marihuana y crack.

Por aparte, se informó que en la aldea Chiquirines, La Blanca, San Marcos, fueron capturados dos hombres de 21 y 37 años por portar ilegalmente una pistola y realizar disparos.

