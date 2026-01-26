Mortal accidente terminó con la vida de pareja en Jutiapa

Un video que circula en redes sociales muestra el trágico momento en que una pareja de esposos perdió la vida en un accidente de tránsito en el cantón Valencia, Jutiapa, el domingo 25 de enero. La grabación, tomada por una cámara de seguridad, evidencia cómo el hombre y la mujer, que se conducían en motocicleta, colisionaron de frente contra una camioneta en una carretera estrecha de doble carril.
En el material audiovisual se observa que la motocicleta avanzaba a velocidad moderada, pero el conductor no pudo maniobrar a tiempo para evitar el impacto. El choque fue directo y aún alcanzó a otro vehículo que circulaba por la vía. Según el video, la pareja se encontraba en su carril correspondiente, mientras que el conductor de la camioneta invadió la vía contraria, provocando el mortal percance.
Identifican a víctimas mortales
Las víctimas fueron identificadas como Román Arias Villanueva y María Antonia García Salazar, quienes regresaban de asistir a misa. El conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local.
Las autoridades realizaron las diligencias necesarias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El hecho ha generado conmoción en la comunidad, donde vecinos lamentan la pérdida de la pareja y llaman a respetar las normas de tránsito, especialmente en carreteras estrechas y de doble carril.
El video ha generado gran repercusión en redes sociales, alertando sobre los riesgos de la imprudencia vial y recordando la importancia de la precaución al conducir.