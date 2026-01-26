 Mortal accidente terminó con la vida de pareja en Jutiapa
Nacionales

Difunden video de mortal accidente que terminó con la vida de pareja en Jutiapa

Impactante video del accidente que terminó con la vida de pareja que volvía de misa en Jutiapa.

Compartir:
Brutal accidente en Jutiapa., Redes sociales.
Brutal accidente en Jutiapa. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en redes sociales muestra el trágico momento en que una pareja de esposos perdió la vida en un accidente de tránsito en el cantón Valencia, Jutiapa, el domingo 25 de enero. La grabación, tomada por una cámara de seguridad, evidencia cómo el hombre y la mujer, que se conducían en motocicleta, colisionaron de frente contra una camioneta en una carretera estrecha de doble carril.

En el material audiovisual se observa que la motocicleta avanzaba a velocidad moderada, pero el conductor no pudo maniobrar a tiempo para evitar el impacto. El choque fue directo y aún alcanzó a otro vehículo que circulaba por la vía. Según el video, la pareja se encontraba en su carril correspondiente, mientras que el conductor de la camioneta invadió la vía contraria, provocando el mortal percance.

Identifican a víctimas mortales 

Las víctimas fueron identificadas como Román Arias Villanueva y María Antonia García Salazar, quienes regresaban de asistir a misa. El conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local.

Foto embed
Román Arias Villanueva y María Antonia García Salazar. - Redes sociales.

Las autoridades realizaron las diligencias necesarias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El hecho ha generado conmoción en la comunidad, donde vecinos lamentan la pérdida de la pareja y llaman a respetar las normas de tránsito, especialmente en carreteras estrechas y de doble carril.

El video ha generado gran repercusión en redes sociales, alertando sobre los riesgos de la imprudencia vial y recordando la importancia de la precaución al conducir.

En Portada

Capturan a implicados en ataque contra alcalde de Los Amates, Izabalt
Nacionales

Capturan a implicados en ataque contra alcalde de Los Amates, Izabal

07:17 AM, Ene 26
El Cartaginés de Amarini Villatoro es nuevo líder en Costa Ricat
Deportes

El Cartaginés de Amarini Villatoro es nuevo líder en Costa Rica

07:21 AM, Ene 26
Video muestra brutal caída de motorista en carrera clandestina en zona 25t
Nacionales

Video muestra brutal caída de motorista en carrera clandestina en zona 25

07:46 AM, Ene 26
Fátima Bosch presume su belleza luciendo indumentaria de Guatemalat
Farándula

Fátima Bosch presume su belleza luciendo indumentaria de Guatemala

06:28 AM, Ene 26

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos