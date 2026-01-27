 Accidente de bus en Villa Canales deja 15 heridos
Al menos 15 personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este martes, 27 de enero, en la bajada de El Porvenir, municipio de Villa Canales, Guatemala. El hecho ocurrió en cercanías de un puente, en el tramo rumbo a la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les indicaba que había varios afectados después de un percance relacionado con el transporte colectivo que se había dado en el sector.

Los técnicos en urgencias médicas que acudieron al lugar determinaron que, por causas no establecidas, el conductor de un autobús extraurbano perdió el control del volante y esto generó que colisionara contra la pared de una vivienda.

"Unidades de bomberos trabajaron en la atención de esta emergencia y se solicitó apoyo a varias compañías que se movilizaron al sector", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.

Agregó que se evaluaron más de 40 personas que se encontraban en el interior del bus, 15 de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales debido a que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Por aparte, el socorrista explicó que del interior de la vivienda afectada no se reportaron personas lesionadas.

