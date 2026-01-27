Estado de Sitio: Más de mil detenidos en patrullajes

El Gobierno de Guatemala enfatizó este martes, 27 de enero, que continúan las acciones en el marco del Estado de Sitio declarado a nivel nacional tras los motines en cárceles y ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) atribuidos a las pandillas. En ese sentido, señaló que se mantienen los operativos combinados a través del cual se busca hacer frente a la criminalidad y violencia.
En conferencia de prensa esta mañana, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que la medida está dando resultados debido al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente de la PNC y el Ejército.
"Las acciones concretas que estamos emprendiendo son fundamentales para desarticular estructuras criminales que, durante años, fueron intocables porque participaban en las redes de corrupción, impunidad y protección política que les permitía aterrorizar a la población para enriquecerse y alcanzar objetivos políticos", afirmó.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que a diario se dan a conocer los resultados de las acciones desarrolladas durante los ocho días que ha tenido vigencia el estado de Sitio.
Explicó que solo el 18 de enero, primer día de la aplicación de esta medida, fueron detenidas 135 personas. Mientras que, hasta ayer, 26 de enero, sumaban un total de 1 mil 1150 personas aprehendidas por estar implicadas en diferentes hechos delictivos.
De igual forma, resaltó que en este período han sido incautadas 109 armas de fuego y la consignación y recuperación de 799 motocicletas y 236 vehículos.
Dentro de las motos y carros hay algunos incautados por no portar placa de circulación, otros recuperadas porque tenían denuncia de robo y otros incautadas porque se habrían utilizado directamente en algunas acciones criminales, incluyendo las que dieron como resultado las muertes de los 10 agentes de PNC.
Golpe a las pandillas
El titular de la cartera del Interior informó que en los últimos ocho días han sido capturados 39 integrantes de la pandilla del Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha, para un total de 44 personas vinculadas con estas estructuras criminales que recientemente fueron declaradas como terroristas en Guatemala y Estados Unidos.
Específicamente en seguimiento de los ataques armados en los que murieron los agentes de la PNC, las autoridades confirmaron la detención de 26 miembros del Barrio 18, que están incluidos en las cifras ya mencionadas.
Para obtener estos resultados se han llevado a cabo 211 allanamientos y una serie de patrullajes en diferentes sectores del país, principalmente en áreas vulnerables o calificadas como "rojas", donde se ha detectado mayor presencia de grupos pandilleros.
En este contexto, Gobernación reportó que el pasado fin de semana fueron retiradas cinco cámaras de video vigilancia que estaban instaladas en la zona 18 capitalina que, según Villeda, les servía a estos grupos criminales para "mantener un control territorial".
La medida del estado de Sitio fue declarada por el Ejecutivo y ratificada por el Congreso para tener una vigencia de 30 días a nivel nacional. Por ello, se mantienen las acciones de combate frontal a las redes delictivas y las enfocadas en recuperar el control en las cárceles y resguardar a la ciudadanía.
"Vamos a continuar con acciones combinadas con el Ejército para resguardar la seguridad de la población y desarticular estructuras criminales que tanto año han hecho a la sociedad", expresó el ministro.
Por su parte, el titular de la cartera de Defensa Nacional, Henry Sáenz, señaló que se está trabajando en líneas de acción en los centros de detención, principalmente en las que recientemente se dieron motines organizados por privados de libertad que buscaban obtener privilegios. También se mantienen patrullajes con la PNC y, como una tercer área de trabajo, están las operaciones antinarcóticas.