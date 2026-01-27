Tránsito denso en Villa Nueva por lluvias y accidentes

Una situación complicada se presenta en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a una serie de incidentes de tránsito que se han presentado desde horas de la madrugada, que incluyen la presencia de vehículos varados, colisiones. Sumado a ello, se tuvo el impacto de la lluvia.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que. Tres vehículos de transporte pesado se quedaron con desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos, con dirección a la Ciudad de Guatemala.
"Dos de ellos patinaban al momento de intentar salir debido a los lubricantes que quedan sobre la carretera el momento que los vehículos de transporte pesado circulan. Esto, al unificarse con la lluvia, generaba una mezcla que imposibilitaba la movilización de estos vehículos con rumbo a la capital", explicó.
Agregó que fue necesaria la presencia de grúas para poder liberar el sector. Y, aunque ya empezó a fluir el tránsito hacia el norte, el tránsito lento supera al kilómetro 22.
"Hacemos un llamado a los pilotos de vehículos de transporte pesado a que se abstengan de circular del kilómetro 22 hacia la capital, ya que las complicaciones en el tránsito son bastante serias", explicó.
Vehículo encunetado y colisión en Villa Lobos
El vocero de la PMT indicó que también hubo complicaciones en el sentido hacia el sur, pues debido a la lluvia que se presentaba en el área un vehículo cayó en una cuneta.
El piloto de un tráiler se percató de la presencia del carro con desperfectos, por lo que disminuyó la velocidad. Entonces, esto generó que fuera colisionado por otro tráiler en la parte trasera.
Esta situación generó el cierre de la bajada de Villa Lobos por aproximadamente dos horas, complicando el tránsito desde el trayecto de la calzada Aguilar Batres, en los alrededores de El Trébol.
"Estos vehículos fueron retirados y la carga vehicular se desplaza hacia el sector de la ruta al Pacífico, con dirección hacia el sur", mencionó Quevedo.
Agregó que las rutas alternas también presentan alta carga vehicular, entre estas, la conexión de Búcaro a Cenma, el bulevar El Frutal y el trayecto de Ciudad Real.