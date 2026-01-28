 Pandilleros implicados en ataques contra la PNC son ligados a proceso penal
Son señalados de cinco delitos, incluidos terrorismo y sedición.

Desarrollo de la audiencia de pandilleros detenidos por vínculos con ataques contra la PNC., Ángel Oliva/EU
Desarrollo de la audiencia de pandilleros detenidos por vínculos con ataques contra la PNC. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Turno resolvió este miércoles, 28 de enero, ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a tres pandilleros señalados de ser los presuntos responsables de cometer uno de los ataques armados que se registraron recientemente contra la Policía Nacional Civil (PNC).

La jornada violenta, que incluyó motines en las cárceles organizados por privados de libertad que exigían beneficios y lujos y ataques simultáneos en las calles contra las fuerzas de seguridad, se registró el pasado 18 de enero. Como saldo de estos incidentes se reportó la muerte de 10 agentes y al menos cuatro quedaron heridos.

En seguimiento de estas acciones violentas, la PNC ha capturado a 26 personas implicadas en las agresiones contra los uniformados. Entre estas se encuentran los sindicados que hoy fueron procesados, quienes fueron identificados como:

  • William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio".
  • Jonathan Alexis Cabrera Lobo, conocido como el "Estiloso".
  • Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso".

Vinculados con ataque en zona 18

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los individuos mencionados son señalados cometer un ataque armado registrado en contra de agentes de la PNC en el municipio de Chinautla, Guatemala.

Durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo este miércoles, la fiscalía presentó los indicios que vinculan a los sindicados con esta agresión. Mientras tanto, los implicados escucharon la imputación a través de videoconferencia desde la prisión.

Tras escuchar la imputación del MP, los señalados le expresaron al juez de turno que ellos no cometieron los hechos que les atribuyen.

Cristopher Ordóñez afirmó ser inocente y, según su declaración, la PNC le implantó evidencia para inculparlo. Mientras tanto, Jonathan Cabrera dijo que fue capturado solo por sus tatuajes. Afirmó que los mismos representan a su barrio y confirmó que es integrante de la clica Crazy Rich, del Barrio 18.

Por último, William Guevara Yalibat, también aseguró que él no participó en el hecho y que ese día se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue aprehendido.

Sin embargo, según la resolución, el juzgado observó los suficientes elementos para procesarlos penalmente por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, terrorismo, portación ilegal de arma de fuego y sedición.

