 Guatemala incauta casi 5 toneladas de cocaína
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

Solo el miércoles se localizaron 1.566 paquetes ocultos en tres contenedores.

Compartir:
La droga decomisada en contenedores en Puerto Quetzal, Esciuntla, fue trasladada a la Ciudad de Guatemala., PNC
La droga decomisada en contenedores en Puerto Quetzal, Esciuntla, fue trasladada a la Ciudad de Guatemala. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala han incautado casi cinco toneladas de cocaína valoradas en 86,4 millones de dólares en un operativo efectuado el fin de semana en Puerto Quetzal, el mayor decomiso bajo la administración de Bernardo Arévalo de León.

El operativo, liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), se ha extendido desde el pasado fin de semana en las instalaciones de Puerto Quetzal, ubicadas en Escuintla, a unos 100 kilómetros al sur de la capital, donde se llevó a cabo el operativo antidrogas.

Las autoridades destacaron que solo el miércoles 28 de enero se localizaron 1 mil 566 paquetes ocultos en tres contenedores, los cuales fueron inspeccionados exhaustivamente por los agentes. Según el Ministerio de Gobernación, la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.

El cargamento total, que suma 4.169 paquetes (4.927 kilogramos) contabilizados hasta el momento, ha sido trasladado vía aérea por helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca para su posterior incineración bajo control judicial.

Fuerte combate al narcotráfico

Este decomiso representa el mayor cargamento de droga interceptado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo en enero de 2024.

El año pasado, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 9,8 toneladas de cocaína y capturaron a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Dicha cifra fue menor a las 18,2 toneladas que las autoridades incautaron durante 2024.

Guatemala es utilizada por su posición geográfica como puente para el traslado de estupefacientes desde Suramérica hacia Estados Unidos.

En Portada

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madridt
Deportes

Anatoli Trubin, héroe del Benfica y verdugo del Real Madrid

08:06 AM, Ene 29
Picop colisiona contra árbol en zona 9t
Nacionales

Picop colisiona contra árbol en zona 9

07:17 AM, Ene 29
Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidorest
Farándula

Nicki Minaj aparece de la mano de Donald Trump y pierde millones de seguidores

08:21 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridNoticias de GuatemalaPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos