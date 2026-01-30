 Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridas
Nacionales

Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridas

El hecho ocurrió en la "bajada del Águila".

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito múltiple se registró en horas de la madrugada de este viernes, 30 de enero, en el kilómetro 12.5 de la ruta hacia el Atlántico, en el área conocida como "bajada del Águila". Una persona murió y al menos tres resultaron heridas.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, en el hecho se vieron involucrados un camión de transporte de valores, dos tráileres y un camión cisterna de agua. Las causas del percance todavía no han sido establecidas.

La entidad de socorro detalló que varias unidades de emergencia se movilizaron al lugar para atender a los afectados. A bordo de estas fueron trasladados los lesionados y el personal también le brindó asistencia en el lugar a otras personas afectadas.

Cuatro personas lesionadas fueron movilizadas hacia centros asistenciales, pero una de ellas murió a su ingreso al hospital.

Cierre vehicular

Las autoridades de tránsito informaron que el vehículo de transporte e valores y un contenedor quedaron volcados. Mientras que el cisterna y el otro cabezal quedaron seriamente dañados y su estructura obstaculiza el paso en el área de la "bajada del Águila". Debido a esta situación se mantiene un cierre vehicular parcial en el área.

"Se agiliza el tránsito y se establecerá carril reversible por si fuera necesario", dijo Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.

