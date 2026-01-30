Realizan requisa en el Preventivo de la zona 18

Policías e investigadores de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), en apoyo al Sistema Penitenciario, participan en una requisa que se realiza en el Preventivo de la zona 18.
Esta acción forma parte de las medidas implementadas por la cartera de Gobernación para retomar el control en las prisiones, principalmente tras recientes motines que incluyeron la toma de rehenes.
A su vez, los equipos continúan con los procesos de verificación en este recinto y otros centros de detención, donde también se ha implementado el proceso de registro biométrico y ya han sido ingresados al menos el 50 por ciento de los privados de libertad.
Reciente operativo en prisiones
El Sistema Penitenciario confirmó que en el marco de un operativo reciente realizado en Escuintla se llevó a cabo el desmantelamiento de casetas, infraestructura y obra gris en terrenos de la Granja de Rehabilitación Canadá, Escuintla, y áreas de los alrededores del ingreso a Renovación 1.
"Son construcciones que personas particulares realizaron en el interior de terrenos de la DGSP. Estas casetas fueron hechas por personas particulares para beneficios comerciales, sin contar con autorización por parte de la institución", explicó un portavoz de la cartera de Gobernación.
También se identificó que vecinos del sector habían usurpado parte del terreno de la Granja Canadá. Entonces, luego de notificarles, ellos estuvieron de acuerdo con que el personal de mantenimiento e ingeniería del Sistema Penitenciario les ayudara a desmontar las construcciones que habían hecho violando los límites del terreno del Estado.