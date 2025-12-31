 Alerta del Sistema Penitenciario sobre estafas por plazas
Nacionales

Sistema Penitenciario alerta sobre estafas por supuestos cambios de plaza

La institución hizo un llamado al personal a no dejarse engañar y abstenerse de realizar cualquier pago, así como denunciar las irregularidades.

Personal de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario mantienen presencia en Renovación 1 durante el desarrollo de una requisa el 2 de diciembre de 2025., Ministerio de Gobernación
Personal de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario mantienen presencia en Renovación 1 durante el desarrollo de una requisa el 2 de diciembre de 2025. / FOTO: Ministerio de Gobernación

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) advirtió que "personas inescrupulosas" están utilizando el nombre de la institución y del Despacho Superior para ofrecer supuestos cambios de plaza a cambio de dinero. En ese contexto, alertó a su personal y a la ciudadanía en general para no dejarse engañar.

Por medio de un comunicado, la institución dio a conocer que no existe autorización, gestión, ni procedimiento alterno para el cambio de personal por contrato al renglón 011, principalmente mediante pagos, depósitos bancarios o cualquier otro tipo de cobro.

En ese sentido, denunció públicamente que se ha estado detectando este tipo de situaciones, mismas que describió como actos ilícitos que podrían tipificarse como estafa, tráfico de influencias y otros delitos.

"El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, no avala, ni consiente ningún acto de corrupción, por lo que rechaza de forma absoluta estas prácticas que atentan contra la legalidad, la transparencia y el orden institucional", se lee en el documento.

Instan a denunciar posibles estafas

La DGSP hizo un llamado al personal para no dejarse engañar, abstenerse de realizar cualquier pago y denunciar de inmediato ante las autoridades competentes o por los canales institucionales correspondientes, a quienes ofrezcan este tipo de beneficios irregulares, aduciendo contar con autorización superior.

De igual forma, reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto al marco jurídico vigente, a la vez que indicó que seguirá fortaleciendo los mecanismos de control interno para prevenir y sancionar actos contrarios a la ley.

Honras fúnebres para trabajador del Sistema Penitenciario fallecido en accidente

Ángel Iboy, quien se desempeñaba como alcaide de la cárcel de Cantel, murió en el accidente de bus de la ruta Interamericana.

Reciente cambio en dirección del Sistema Penitenciario

Jorge Guillermo López Dellachiessa fue nombrado el pasado 10 de noviembre como director general del Sistema Penitenciario, después de que aproximadamente un mes antes fuera destituido su antecesor por el caso de la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.

Por medio de sus redes sociales, la cartera compartió en ese momento la información con respecto a la llegada del nuevo director. Se indicó que fue juramentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y quedó formalmente en posesión del cargo.

Asimismo, se difundió el video del momento en el que se llevó a cabo la toma del juramento, donde se escuchaba a Villeda felicitar al nuevo director. "Esperamos mucho de usted y a partir de aquí empieza la renovación de nuestro Sistema Penitenciario", le expresó.

