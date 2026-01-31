Colapso de vivienda deja dos heridos en Villa Hermosa 1

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una vivienda colapsó este sábado (31/01/2026) con dos personas en su interior, en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa. Según el cuerpo de rescate, la residencia estaba ubicada a la orilla de un río y se derrumbó por causas que no han sido establecidas.
El citado cuerpo de rescate atendió la emergencia, por medio de sus efectivos ubicados en las estaciones de Villa Hermosa y San Miguel Petapa, a bordo de las unidades AD-126 y AD-158. Durante varias horas, los paramédicos trabajaron en el lugar para ubicar y rescatar a los afectados, quienes fueron extraídos con vida del interior de los escombros.
Después de ser estabilizados, con maniobras de primeros auxilios, los pacientes fueron llevados desde Villa Hermosa 1, hasta la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
En imágenes compartidas por el citado cuerpo de socorro se pudo constatar que las víctimas del colapso fueron extraídas desde el fondo de una hondonada con camillas y lazos.