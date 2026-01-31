 Colapso de vivienda deja dos heridos en Villa Hermosa 1
Nacionales

Colapso de vivienda deja dos heridos en Villa Hermosa 1

Según el cuerpo de rescate, la residencia estaba ubicada a la orilla de un río y se derrumbó por causas que no han sido establecidas.

Compartir:
Los cuerpos de rescate trabajaron para rescatar a las dos víctimas con vida., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de rescate trabajaron para rescatar a las dos víctimas con vida. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una vivienda colapsó este sábado (31/01/2026) con dos personas en su interior, en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa. Según el cuerpo de rescate, la residencia estaba ubicada a la orilla de un río y se derrumbó por causas que no han sido establecidas.

El citado cuerpo de rescate atendió la emergencia, por medio de sus efectivos ubicados en las estaciones de Villa Hermosa y San Miguel Petapa, a bordo de las unidades AD-126 y AD-158. Durante varias horas, los paramédicos trabajaron en el lugar para ubicar y rescatar a los afectados, quienes fueron extraídos con vida del interior de los escombros.

Después de ser estabilizados, con maniobras de primeros auxilios, los pacientes fueron llevados desde Villa Hermosa 1, hasta la emergencia del Hospital de Villa Nueva.

En imágenes compartidas por el citado cuerpo de socorro se pudo constatar que las víctimas del colapso fueron extraídas desde el fondo de una hondonada con camillas y lazos.

Localizan hombres armados y plantación de marihuana en Petén

Las autoridades reportaron que el ilícito fue encontrado en la aldea Los Laureles, Las Cruces, Petén.

En Portada

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAMt
Nacionales

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

10:53 AM, Ene 31
Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horast
Farándula

Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horas

08:55 AM, Ene 31
Bukele asegura que El Salvador prioriza los derechos humanos de la gente honrada t
Internacionales

Bukele asegura que El Salvador "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada"

08:26 AM, Ene 31
La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensiónt
Deportes

La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensión

11:20 AM, Ene 31

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos