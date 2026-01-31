 Localizan hombres armados y plantación de marihuana en Petén
Nacionales

Localizan hombres armados y plantación de marihuana en Petén

Las autoridades reportaron que el ilícito fue encontrado en la aldea Los Laureles, Las Cruces, Petén.

Las plantaciones fueron erradicadas en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, departamento de Petén., Ejército de Guatemala.
Las plantaciones fueron erradicadas en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, departamento de Petén. / FOTO: Ejército de Guatemala.

El Ejército de Guatemala reportó la mañana de este sábado 31 de enero de 2026 que fueron localizados cinco hombres en posesión de armamento de diferentes calibres, municiones y explosivos en la aldea Los Laureles, del municipio de Las Cruces, departamento de Petén. Asimismo, reportaron la erradicación de una plantación de matas de marihuana.

La entidad castrense precisó que el hallazgo se produjo por medio de unidades del Ejército de Guatemala, en una operación interinstitucional, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil.

"Estas acciones se ejecutan en el marco de la Operación Relámpago, como parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado", aseguraron.

Capturan a mexicano con fines de extradición en la zona 10

Agentes de antinarcóticos detuvieron en la avenida Reforma de la capital a un ciudadano mexicano requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

