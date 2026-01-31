Localizan hombres armados y plantación de marihuana en Petén

El Ejército de Guatemala reportó la mañana de este sábado 31 de enero de 2026 que fueron localizados cinco hombres en posesión de armamento de diferentes calibres, municiones y explosivos en la aldea Los Laureles, del municipio de Las Cruces, departamento de Petén. Asimismo, reportaron la erradicación de una plantación de matas de marihuana.
La entidad castrense precisó que el hallazgo se produjo por medio de unidades del Ejército de Guatemala, en una operación interinstitucional, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil.
"Estas acciones se ejecutan en el marco de la Operación Relámpago, como parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado", aseguraron.