¡Multado! Esto ocurrió con el invasor del carril de motos

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala salieron al paso, luego de conocer el caso de un carro que invadió el carril exclusivo de motocicletas en la Calzada La Paz durante este sábado (31/01/2026). Según la Policía MT, "la indignación de un vecino se convirtió en acción", al momento en el que mostraban una boleta de multa en un video publicado en canales oficiales.
Según la imagen compartida, la sanción económica alcanzó el monto de Q400 en el bulevar Lourdes de la zona 5 capitalina. En la descripción, la remisión establece que la multa se impuso por utilizar carriles especiales, diseñados para la circulación de otro medio de transporte (motovía).
"Seguiremos sancionando a quienes atenten contra la seguridad y la movilidad, porque proteger la vida en nuestras calles y avenidas es nuestra prioridad", escribieron desde la Policía MT de la Ciudad de Guatemala por el uso del citado carril.
La boleta establece que el usuario multado tiene fecha límite de pago para el 6 de febrero, para que pueda aplicar a un descuento de Q100. De no pagar en esa fecha, deberá cancelar la cantidad completa, más un 20 % de interés anual.
Priorizan la seguridad en el carril de motocicletas
El comunicado emitido por las autoridades viales de la capital establece que es importante destacar la seguridad, al afirmar que proteger la vida en las calles y avenidas es una prioridad.
Cabe resaltar que otra de las condiciones de uso de la motovía en este sector de la capital es el mantener un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, también comunicó la multa con un video. En el clip se puede escuchar que en la voz en off se agradece al vecino que denunció la falta.