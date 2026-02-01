Carlos Agustín Reyes Popol alias "Bufón" rinde declaración

Durante este domingo (01/02/2026) se desarrolló la audiencia del recluso Carlos Agustín Reyes Popol, alias el "Joker" y/o "Bufón", después de haber sido recapturado tras fugarse del Centro Carcelario Fraijanes II. Durante el procedimiento, evacuado en un juzgado de turno, la jueza Carol Patricia Flores decidió enviarlo a prisión preventiva y ligarlo a proceso por cinco delitos.
Los delitos por los que procesarán a Reyes (apodado Bufón), pandillero del Barrio 18, son portación ilegal de armas de fuego, reclutamiento de menores, delitos de evasión, trata de personas en la modalidad de reclutamiento y portación ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
La judicatura a cargo ordenó que Reyes sea enviado a guardar prisión preventiva, mientras culmina la investigación en su contra. Para ampliar la investigación, la juzgadora otorgó un plazo de dos meses y 25 días al Ministerio Público (MP).
El "Bufón" relata salida de Fraijanes II
En sus declaraciones, el detenido coincidió con otros fugados, al afirmar que el director de la Policía Nacional Civil (PNC) fue quien les entregó los uniformes de efectivos policiales para salir del penal.
El recluso señaló que salieron en grupos y que los sacaron del área del penal a bordo de camionetas de la PNC.
Detalles de la captura de Reyes
La recaptura de Reyes se ejecutó el pasado viernes, cuando el pandillero apodado "Joker" y/o "Bufón" fue encontrado en el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Comunicación Social de la PNC precisó que en el lugar donde hallaron al recluso se localizaron armas de alto calibre y un chaleco antibalas.
Junto al detenido encontraron a dos menores de edad, quienes fueron enviados a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal. Reyes figura como el octavo reo recapturado tras la fuga de 20 privados de libertad que estaban cumpliendo condena en el centro carcelario Fraijanes II.