Capturan al tercer extraditable del año relacionado con narcotráfico

En la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, ha sido detenido Julio César Peralta Vargas, de 42 años, con fines de extradición a Estados Unidos por dos cargos relacionados al narcotráfico.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se le señala de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia, conteniendo una cantidad detectable de Cocaína.
Otro cargo que se le atribuye es el de fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína.