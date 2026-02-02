 Capturan al tercer extraditable del año relacionado con narcotráfico
Capturan al tercer extraditable del año relacionado con narcotráfico

Julio Peralta es requerido por la justicia de los Estados Unidos.

Julio César Peralta Vargas, presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos., Ministerio de Gobernación
Julio César Peralta Vargas, presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos. / FOTO: Ministerio de Gobernación

En la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, ha sido detenido Julio César Peralta Vargas, de 42 años, con fines de extradición a Estados Unidos por dos cargos relacionados al narcotráfico.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se le señala de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de  una mezcla y sustancia, conteniendo una cantidad detectable de Cocaína.

Otro cargo que se le atribuye es el de fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de  una mezcla y sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína.

