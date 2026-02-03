Arévalo llama a agremiados del CANG a ejercer su voto

El presidente, Bernardo Arévalo, llamó a los miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a emitir su voto este miércoles 4 de febrero, para la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
"Este año Guatemala está recuperando la justicia y hacerlo exige la participación de todas y todos, de todo el pueblo, de todos los sectores de los guatemaltecos honestos. Especialmente este 4 de febrero, exige la participación activa y decidida de los profesionales que están dando un paso clave en esta lucha", indicó el mandatario.
Arévalo agregó que los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala deberán ejercer un voto crucial, "Escogerán a uno de los magistrados que integrará la Corte de Constitucionalidad la máxima instancia del sistema de justicia de nuestro país", indicó.
"Su voto importa, importa mucho para Guatemala, profesionales honestos, su voto cuenta, su voto es crucial, votar hace la diferencia votar informados", manifestó.
Votaciones para elegir a magistrados
La junta directiva del CANG convocó a sus agremiados a la sesión extraordinaria de Asamblea General de elecciones para el acto electoral a través del cual se definirá quiénes serán el magistrado titular y suplente ante el alto tribunal constitucional, designados por esa entidad, para el período 2026-2031.
El proceso se definirá el 4 de febrero de 2026, de 08:00 a 18:00 horas. Los centros de votaciones serán habilitados en el Club La Aurora, en la zona 13 capitalina; y en el parque Erick Barrondo, zona 7 capitalina. También en sedes departamentales y municipales para garantizar que todos los agremiados puedan participar.
Sin embargo, la resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo emitida en el marco del proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que realiza el CANG se establece que quedan excluidos los profesionales de las ciencias afines de las votaciones previstas para la presente semana y se detalla que solamente quienes tengan título de "abogados" podrán participar.