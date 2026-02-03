 Arévalo llama a agremiados del CANG a ejercer su voto
Nacionales

Arévalo llama a agremiados del CANG a ejercer su voto

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por el proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Compartir:
El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la elección de magistrados de la CC en el CANG., Captura de pantalla
El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la elección de magistrados de la CC en el CANG. / FOTO: Captura de pantalla

El presidente, Bernardo Arévalo, llamó a los miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a emitir su voto este miércoles 4 de febrero, para la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC). 

"Este año Guatemala está recuperando la justicia y hacerlo exige la participación de todas y todos, de todo el pueblo, de todos los sectores de los guatemaltecos honestos. Especialmente este 4 de febrero, exige la participación activa y decidida de los profesionales que están dando un paso clave en esta lucha", indicó el mandatario.

Arévalo agregó que los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala deberán ejercer un voto crucial, "Escogerán a uno de los magistrados que integrará la Corte de Constitucionalidad la máxima instancia del sistema de justicia de nuestro país", indicó. 

"Su voto importa, importa mucho para Guatemala, profesionales honestos, su voto cuenta, su voto es crucial, votar hace la diferencia votar informados", manifestó. 

Votaciones para elegir a magistrados

La junta directiva del CANG convocó a sus agremiados a la sesión extraordinaria de Asamblea General de elecciones para el acto electoral a través del cual se definirá quiénes serán el magistrado titular y suplente ante el alto tribunal constitucional, designados por esa entidad, para el período 2026-2031.

El proceso se definirá el 4 de febrero de 2026, de 08:00 a 18:00 horas. Los centros de votaciones serán habilitados en el Club La Aurora, en la zona 13 capitalina; y en el parque Erick Barrondo, zona 7 capitalina. También en sedes departamentales y municipales para garantizar que todos los agremiados puedan participar.

Sin embargo, la resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo emitida en el marco del proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que realiza el CANG se establece que quedan excluidos los profesionales de las ciencias afines de las votaciones previstas para la presente semana y se detalla que solamente quienes tengan título de "abogados" podrán participar.

Congreso juramenta a comisión de postulación para elección de Fiscal General

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, llevó a cabo la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo jefe del Ministerio Público.

En Portada

Arévalo llama a agremiados del CANG a ejercer su votot
Nacionales

Arévalo llama a agremiados del CANG a ejercer su voto

10:01 PM, Feb 03
Trece años después, Xelajú vuelve a cruzarse con Monterreyt
Deportes

Trece años después, Xelajú vuelve a cruzarse con Monterrey

04:12 PM, Feb 03
UVG prepara su segundo satélite, elegido entre los mejores del mundot
Nacionales

UVG prepara su segundo satélite, elegido entre los mejores del mundo

07:47 PM, Feb 03
Presentan tachas contra candidatos a magistrados del TSEt
Nacionales

Presentan tachas contra candidatos a magistrados del TSE

09:19 PM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real MadridPNCNoticias de GuatemalaDonald TrumpSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos