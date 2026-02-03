 Sociedad civil apela resolución que limita participación en elecciones del CANG
Sociedad civil apela resolución que limita participación en elecciones del CANG

Se presentó una acción contra la decisión de una sala que excluye a profesionales de ciencias afines de la votación para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Los representantes de la sociedad civil acudieron este martes, 3 de febrero, a la Corte de Constitucionalidad para apelar decisión que limita participación en elecciones en el CANG., Cortesía
Los representantes de la sociedad civil acudieron este martes, 3 de febrero, a la Corte de Constitucionalidad para apelar decisión que limita participación en elecciones en el CANG. / FOTO: Cortesía

Representantes de la sociedad civil presentaron este martes, 3 de febrero, una apelación contra la resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo emitida en el marco del proceso de elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En el fallo de la referida sala se establece que quedan excluidos los profesionales de las ciencias afines de las votaciones previstas para la presente semana y se detalla que solamente quienes tengan título de "abogados" podrán participar.

En ese sentido, los ciudadanos acudieron ante la CC para apelar esa decisión, pues consideran que la misma vulnera su derecho constitucional a elegir y rompe el principio de igualdad. La acción fue presentada por Ana Silvia Monzón, Ana Lucía Ramazzinni y Sariah Acevedo.

