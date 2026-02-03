Definen hoja de ruta para bloquear señal telefónica e internet en cárceles

Las autoridades guatemaltecas continúan con las gestiones enfocadas en cortar por completo la comunicación que mantienen los privados de libertad hacia el exterior de las cárceles. De esta manera se busca contrarrestar la práctica de que se coordinen crímenes desde las prisiones.
En ese contexto, el Ministerio de Gobernación informó este martes 3 de febrero que están avanzando las acciones para la implementación efectiva de bloqueadores de señal en los centros de detención del país.
Para abordar este tema fue creada una mesa técnica interinstitucional promovida por la referida cartera, donde participan autoridades de distintas instituciones, incluyendo a representantes de empresas de telefonía móvil, delegados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
"Con esa iniciativa se busca bloquear toda señal de telefonía e internet en centros de privación de libertad y con ello erradicar acciones delictivas desde su interior", detalló el ministerio del Interior en redes sociales, donde compartió detalles de un acercamiento que tuvo esta mesa.
La reunión estuvo presidida por el viceministro de Tecnología, William Cameros. También asistió el viceministro del CIV, José Raúl Solares; el director del Sistema Penitenciario, Jorge López; el titular de la SIT, Herbet Rubio; y personal técnico del Mingob y del Congreso de la República.
En este encuentro se acordaron los criterios para implementación de las estrategias conjuntas. El viceministro Cameros señaló que se busca establecer los mecanismos para la cancelación de las tarjetas SIM y de los dispositivos móviles.
"Hemos definido una hoja de ruta para la inhibición de la señal telefónica y de internet en los centros de privación de libertad", indicó.