 Capturan a alias "Catrín" por disparos al aire
Nacionales

Alias 'Catrín' es sorprendido disparando al aire; tenía dos órdenes de captura vigentes

El sospechoso estaría implicado en el ataque contra un adolescente de 17 años.

Compartir:
capturado ilustrativa
Foto ilustrativa / FOTO: de archivo: PNC/EU

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 3 de febrero, a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba disparos al aire en un sector de la aldea San Miguelito, en el municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango. El sindicado tiene 22 años de edad y es conocido con los alias "Catrín" y/o "Skiny".

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo portaba un arma de fuego de manera ilegal, la cual activó en la vía pública sin ningún motivo aparente, poniendo en riesgo la integridad de los vecinos.

En seguimiento a denuncias sobre lo que estaba ocurriendo, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acudieron para verificar la situación y sorprendieron al sospechoso armado, por lo que procedieron a consignarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

La PNC indicó que el individuo fue identificado con el dispositivo biométrico MI3, lo que permitió establecer que también tenía dos órdenes de captura vigentes. La primera fue girada el 3 de abril de 2023 por lesiones graves, y la segunda el 10 de julio de 2024 por portación ilegal de arma de fuego.

De acuerdo a la investigación, en 2023 este individuo habría atacado con arma de fuego a un adolescente de 17 años quien resultó con heridas graves.

Además, alias "Catrín y/o Skiny" registra un ingreso a la cárcel en noviembre de ese mismo año por portación ilegal de arma de fuego.

Piden cesar disparos al aire

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar los disparos al aire, una práctica peligrosa que pone en riesgo vidas y deja daños irreparables.

Además del peligro evidente, esta acción constituye un delito. Según la Ley de Armas y Municiones, quienes efectúen detonaciones al aire pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, el decomiso del arma y la suspensión de la licencia de portación por tres años.

La gravedad del problema se refleja en la cantidad de casos que llegan al sistema de justicia. Cada año, el Organismo Judicial tramita en promedio unos 400 procesos por este delito, lo que evidencia que la práctica persiste a pesar de las advertencias y sanciones establecidas en la legislación vigente.

En el marco de las actividades de fin de año, en diciembre pasado la Policía Nacional Civil (PNC) implementó operativos especiales en distintos puntos del país para detectar a personas que realizaran disparos al aire.

Según las estadísticas de la entidad de seguridad, del 1 al 27 de diciembre de 2025 fueron capturadas 20 personas por realizar disparos al aire o disparos sin causa justificada. El vocero de la PNC, inspector Edwin Monroy, explicó que la mitad de los casos se dieron durante la Nochebuena y Navidad.

En Portada

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con eleccionest
Nacionales

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con elecciones

10:17 AM, Feb 03
Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028t
Deportes

Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028

09:03 AM, Feb 03
Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidentet
Nacionales

Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente

11:28 AM, Feb 03
COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niñost
Farándula

COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niños

11:08 AM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real MadridDonald TrumpPNCNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos