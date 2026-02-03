Capturan a alias "Catrín" por disparos al aire

Las fuerzas de seguridad capturaron este martes, 3 de febrero, a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba disparos al aire en un sector de la aldea San Miguelito, en el municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango. El sindicado tiene 22 años de edad y es conocido con los alias "Catrín" y/o "Skiny".
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo portaba un arma de fuego de manera ilegal, la cual activó en la vía pública sin ningún motivo aparente, poniendo en riesgo la integridad de los vecinos.
En seguimiento a denuncias sobre lo que estaba ocurriendo, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acudieron para verificar la situación y sorprendieron al sospechoso armado, por lo que procedieron a consignarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
La PNC indicó que el individuo fue identificado con el dispositivo biométrico MI3, lo que permitió establecer que también tenía dos órdenes de captura vigentes. La primera fue girada el 3 de abril de 2023 por lesiones graves, y la segunda el 10 de julio de 2024 por portación ilegal de arma de fuego.
De acuerdo a la investigación, en 2023 este individuo habría atacado con arma de fuego a un adolescente de 17 años quien resultó con heridas graves.
Además, alias "Catrín y/o Skiny" registra un ingreso a la cárcel en noviembre de ese mismo año por portación ilegal de arma de fuego.
Piden cesar disparos al aire
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar los disparos al aire, una práctica peligrosa que pone en riesgo vidas y deja daños irreparables.
Además del peligro evidente, esta acción constituye un delito. Según la Ley de Armas y Municiones, quienes efectúen detonaciones al aire pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, el decomiso del arma y la suspensión de la licencia de portación por tres años.
La gravedad del problema se refleja en la cantidad de casos que llegan al sistema de justicia. Cada año, el Organismo Judicial tramita en promedio unos 400 procesos por este delito, lo que evidencia que la práctica persiste a pesar de las advertencias y sanciones establecidas en la legislación vigente.
En el marco de las actividades de fin de año, en diciembre pasado la Policía Nacional Civil (PNC) implementó operativos especiales en distintos puntos del país para detectar a personas que realizaran disparos al aire.
Según las estadísticas de la entidad de seguridad, del 1 al 27 de diciembre de 2025 fueron capturadas 20 personas por realizar disparos al aire o disparos sin causa justificada. El vocero de la PNC, inspector Edwin Monroy, explicó que la mitad de los casos se dieron durante la Nochebuena y Navidad.