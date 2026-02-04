 Astrid Lemus y Estuardo Gálvez avanzan a segunda vuelta para la elección de magistrado titular de la CC
Nacionales

Astrid Lemus y Estuardo Gálvez avanzan a segunda vuelta para la elección de magistrado titular de la CC

Los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala participaron en la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Así se realiza el conteo de votos en el Club La Aurora., Foto Omar Solís
Así se realiza el conteo de votos en el Club La Aurora. / FOTO: Foto Omar Solís

Tras la jornada de votaciones de este miércoles 4 de febrero, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta en la elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Lemus Rodríguez y Gálvez Barrios avanzaron a la segunda vuelta, mientras que el actual magistrado, Nester Vásquez, no avanzó al quedar en el tercer puesto con 3,285 votos. 

En el caso de magistrado suplente, los aspirantes Luis Fernando Bermejo Quiñonez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo, avanzaron a segunda vuelta. La segunda vuelta está programada para el próximo jueves 12 de febrero. 

Así concluyó el resultado de las votaciones para la elección de magistrado titular y magistrado suplente.

Resultados para magistrado titular:

Astrid Lemus: 5,885 votos

Estuardo Gálvez: 4,495 votos

Nester Vásquez: 3,285 votos

Resultados para magistrado suplente:

Luis Bermejo: 5,840 votos

Melvin Portillo: 4,863 votos

Armando Ajín: 3,523 votos

Resultados nacionales para Tribunal Electoral  del CANG:

Planilla 1: 6,747 votos

Planilla 2: 4,838 votos

Planilla 3: 4,486 votos

Elección de magistrados

La jornada estuvo precedida por una serie de acciones legales que llevaron a que incluso se tuviera que modificar la convocatoria que ya se había realizado, pues la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo para dejar fuera de las votaciones a los profesionales de ciencias afines.

Tras presentar acciones, pero no obtener respuestas favorables para que se mantuviera sin cambios esta elección, la junta directiva 2025-2027 del CANG le dio cumplimiento a la referida resolución y convocó únicamente a los profesionales del derecho.

En el diario oficial fue publicado un aviso donde se detalla que en atención al punto tercero del acta número 07-2026 de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de febrero del año 2026, se comunica que, por orden de la Sala Sexta, se modifica de la siguiente manera:

"La convocatoria para elegir magistrado titular y magistrado suplente, a realizarse el cuatro de febrero del presente año, ene l cual se especifique que únicamente están convocados a dicha Asamblea los abogados, que tengan la calidad de colegiado activo".

En ese sentido, los profesionales colegiados de las ciencias afines, entre quienes se incluyen los sociólogos, politólogos, internacionalistas y criminalistas, no podrán votar en la elección de magistrados.

La presidenta del CANG, Patricia Gámez, indicó que al menos 3 mil agremiados no lograron participar en estas elecciones por el amparo otorgado. Añadió que, aunque se plantearon los recursos respectivos para evitar que fueran excluidos, no se ha tenido respuesta de parte de la Corte de Constitucionalidad.

Porras analiza postularse para magistrada de la Corte de Constitucionalidad

La fiscal general indicó que tiene las oportunidades de participar en diferentes órganos colegiados.

Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

