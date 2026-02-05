 Derriban poste y cables en entrada a Villa Nueva: Detalles
Derriban poste y cables en el ingreso a Villa Nueva

El paso permaneció cerrado durante la madrugada en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico.

Serias complicaciones para circular se presentaron durante horas de la madrugada de este jueves 5 de febrero debido a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, en el ingreso al municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, un camión colisionó en este tramo y derribó un poste y cables de telefonía y del tendido eléctrico. Estos materiales quedaron bloqueando la vía.

Debido a esta complicada situación, el paso permaneció cerrado durante horas, ya que se mantenía el riesgo al tratarse de material conectado a la energía eléctrica.

Los agentes de la PMT regularon la circulación en los alrededores y coordinaron la presencia de los equipos respectivos para poder movilizar el vehículo involucrado. También gestionaron la presencia de la empresa encargada del servicio para poder trabajar en el lugar.

Aproximadamente a las 06:00 horas, Santos confirmó que se movilizaron las estructuras liberadas hacia un costado de la carretera, por lo que ya no se tenían complicaciones para poder movilizarse en esta jurisdicción, específicamente en el sector del Túnel con dirección al centro de Villa Nueva.

"Se está trabajando para poderlos retirar de la vía pública, pero está completamente libre el paso. La PMT ya realizó las coordinaciones correspondientes para atender la emergencia", indicó.

Triple colisión en ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que atendió durante la madrugada de este jueves un hecho de tránsito en el kilómetro 103 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

Se trató de una múltiple colisión que involucró a los conductores de tres vehículos de transporte pesado. Quedó obstruido el carril hacia el sur, por lo que se alterna el paso vehicular.

