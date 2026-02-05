Colegio de Abogados elegirá representantes ante Usac

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lleva a cabo este jueves, 5 de febrero, las votaciones para elegir a los representantes de esa organización ante diferentes instancias de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Las mesas de recepción de votos abrieron a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas.
Los agremiados designarán al representante profesional no catedrático del CANG ante el Consejo Superior Universitario. Para ello votan todos los egresados de la única universidad pública de Guatemala, incluyendo profesionales del derecho y ciencias afines.
De igual forma, se elegirá al Vocal III profesional no catedrático de la junta directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac. En este proceso participan únicamente los miembros del colegio egresados de la referida unidad académica.
Para llevar a cabo este proceso se habilitó el centro de votación en el parque Erick Barrondo, ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, a donde ya han acudido decenas de profesionales del derecho y de ciencias afines. También se tienen sedes departamentales para que los profesionales puedan emitir sus votos.
Instan a ser parte del proceso de elección
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, instó a los profesionales a sumarse a esta elección. En sus redes sociales, difundió ayer un mensaje en el que enfatizó que cada voto cuenta e hizo el llamado a los sancarlistas para acudir a las urnas.
Además, durante una entrevista este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, profundizó en el tema de la elección y señaló que este espacio de representación es muy importante.
"Fortalece la autonomía universitaria, que también tiene relación con la calidad académica, los derechos de los trabajadores, de los catedráticos y el funcionamiento en general de la universidad", expresó la abogada.