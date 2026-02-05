 Descubren marihuana oculta en bocinas en Zacapa
Nacionales

Marihuana escondida en bocinas: hallazgo en Zacapa

El operativo se llevó a cabo en una bodega de Río Hondo.

Elementos de la PNC, con apoyo de agentes caninos, detectaron la droga que estaba escondida en las bocinas., PNC
Elementos de la PNC, con apoyo de agentes caninos, detectaron la droga que estaba escondida en las bocinas. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 5 de febrero, el decomiso de un cargamento de droga como resultado de un operativo implementado en una bodega ubicada en el municipio de Río Hondo, en el departamento de Zacapa.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) realizaron la inspección en el interior de este recinto en seguimiento a investigaciones en curso.

Tras un rastreo por el inmueble, que se llevó a cabo con apoyo de policías antinarcóticos y agentes caninos, se determinó la presencia de posibles ilícitos en el interior de equipo de sonido que era resguardado en ese espacio.

Al hacer la inspección, los agentes confirmaron que en el interior de bodegas de sonido había al menos 40 paquetes. Al realizar la prueba respectiva a su contenido, se constató que se trataba de marihuana.

La PNC informó que no se reportaron capturas tras este hallazgo. Agregó que la investigación de este caso continúa en desarrollo para determinar posibles responsabilidades.

Foto embed
La droga estaba oculta dentro de bocinas halladas en una bodega en Zacapa. -

Reciente incautación de droga

Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron el pasado 28 de enero sobre la incautación de casi cinco toneladas de cocaína valoradas en 86,4 millones de dólares en un operativo efectuado en Puerto Quetzal, el mayor decomiso bajo la administración de Bernardo Arévalo de León.

El operativo, liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, se extendió durante varios días en las instalaciones de la portuaria, ubicadas a unos 100 kilómetros al sur de la capital, donde se llevó a cabo el operativo antidrogas.

Las autoridades destacaron que fueron encontrados 1.566 paquetes ocultos en tres contenedores, los cuales fueron inspeccionados exhaustivamente por los agentes.

Según el Ministerio de Gobernación (Interior), la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.

El cargamento total, que suma 4.169 paquetes (4.927 kilogramos) contabilizados hasta el momento, fueron trasladados vía aérea por helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca para su posterior incineración bajo control judicial.

