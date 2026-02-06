Guatemaltecos arrestados por tráfico de droga en El Salvador

Las fuerzas de seguridad de El Salvador reportaron este viernes, 6 de febrero, la captura de dos ciudadanos guatemaltecos que fueron sorprendidos cuando trasladaban un cargamento de droga, el cual intentaron ingresar al territorio de ese país.
De acuerdo con la información compartida, el personal policial de la División Antinarcóticos de la República de El Salvador detectó las irregularidades en el marco de un operativo de control antidrogas efectuado en el kilómetro 95 de la carretera que de la Frontera San Cristóbal conduce hacia Santa Ana, El Salvador.
La inspección fue realizada con apoyo de un binomio K-9. El agente canino "Mirko" permitió identificar una caleta dentro del vehículo en el que viajaban los connacionales. Al revisar su contenido, se determinó que transportaban varios paquetes con posibles ilícitos.
Al hacer las verificaciones correspondientes se estableció que se trataba de dos porciones grandes de cocaína, con valor aproximado de 50 mil 228 dólares, la cual fue decomisada. También quedó inmovilizado el vehículo en el que se transportaban los sospechosos para profundizar en la investigación.
Identifican a implicados
El reporte de la Policía Nacional Civil salvadoreña detalla que los individuos fueron identificados como: Keny Josué Contreras López, de 31 años de edad; y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, de 37 años.
Ambos fueron puestos ante la justicia señalados del delito de tráfico ilícito de drogas.
El Salvador incauta cargamento de droga que tendría como destino Guatemala
Las autoridades de seguridad de El Salvador incautaron un cargamento de 375 kilogramos de droga en la costa del país centroamericano y que tenía como destino Guatemala, según informó el pasado 14 de enero en X el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.
"La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala", precisó Villatoro y apuntó que fueron detenidos el salvadoreño Ubaldo Reyes y el guatemalteco Rony Eduardo Morales.
Según el ministro salvadoreño de Seguridad, que no precisó el tipo de droga decomisada, el cargamento tiene un valor estimado de 9,4 millones de dólares.
Por su parte, el Ejército de Nicaragua rechazó a través de un comunicado "enérgicamente que haya salido de territorio nicaragüense, la embarcación" en la que se halló la droga.
El ministro Villatoro "de manera reiterativa ha afirmado en cuatro ocasiones que dichos cargamentos de droga tienen procedencia de territorio nicaragüense, lo que rechazamos categóricamente, cuando está demostrado que la droga proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales", agregó el comunicado de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7