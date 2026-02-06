Motoristas circulan por la baqueta en calzada La Paz

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación en la ciudadanía, al mostrar a varios motoristas obligando a un peatón a retirarse de la banqueta para que ellos pudieran pasar por la banqueta en la calzada La Paz.
Esto ya es el colmo ??♂️ Ahora los peatones tienen que hacerse a un lado para que las motocicletas pasen por las aceras peatonales", expresó el denunciante en una publicación de Facebook que acompaña las imágenes.
Multan a más de 30 motoristas por circular sobre la banqueta
Ante la viralización del video, Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA), informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala ha impuesto multas a más de 30 motoristas por conducir sobre la banqueta, en un operativo que se realiza entre el puente Belice y el sector posterior al cementerio Los Cipreses, jurisdicción de la calzada La Paz.
Durante este primer viernes de 2026, se realizan acciones operativas contra conductores de motocicleta que circulan sobre la banqueta. Esto ha sucedido sobre el tramo vehicular de la calzada La Paz", indicó Montejo, quien además agradeció la colaboración de los ciudadanos que presentan denuncias.
Las autoridades recordaron que los reportes pueden hacerse por teléfono a los números 1551 y 2380-1099, o a través de redes sociales, como herramienta para reforzar los controles en la vía pública.
Montejo explicó que la sanción para los conductores sorprendidos circulando sobre banquetas y pasos peatonales asciende a Q500, en cumplimiento de la normativa de tránsito.